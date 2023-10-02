Простые маршруты по Нижнему Новгороду "В Нижний? Запросто!"
Нижний Новгород официально стал "Культурной столицей 2024 года"
Двухфакторная авторизация на Госуслугах стала обязательной
ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
13 октября 2023 10:40  [19] Сергей Баринов: "Мы надеемся, что до конца года территория лодочной станции будет освобождена"
13 октября 2023 10:13  [61] Перебои в телерадиовещании ожидаются в Нижегородской области 16 октября
13 октября 2023 09:50  [72] Новую школу в 3-м микрорайоне Кстова поставили на кадастровый учёт
13 октября 2023 09:11  [106] Свет и ГВС точечно отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 13 октября
12 октября 2023 18:58  [301] Мининский университет запустил курсы русского языка в университете Индии
12 октября 2023 18:06  [341] Закрытие канатной дороги Нижний Новгород - Бор продлили до 23 октября
12 октября 2023 18:03  [241] Отопление получают все детсады и школы Нижнего Новгорода
12 октября 2023 17:48  [249] Нижегородской лодочной станции "Турист" предложили участок в Борском районе
12 октября 2023 17:40  [260] Генпрокуратура проверит законность комиссий в Wildberries для владельцев Mastercard и Visa
12 октября 2023 17:19  [257] Автомобиль "УРАЛ Доброволец" передан от Нижегородской области в зону СВО
Общество

Перебои в телерадиовещании ожидаются в Нижегородской области 16 октября

13 октября 2023 10:13  [61] Общество

Фото: РТРС

Плановая профилактика на радио и телевидении пройдёт 16 октября в Нижегородской области. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Согласно информации, в понедельник, 16 октября с 02:00 до 11:00 на радиотелевизионных станциях "Нижний Новгород", "Арзамас", "Саров" и "Выкса" проведут плановые профилактические работы.

В это время ожидаются перерывы трансляции 20 телевизионных и 3 радиоканалов цифрового эфирного телевидения, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций.

Также профилактические работы пройдут и на других региональных радиотелевизионных станциях: с 9:00 до 15:00 - на РТС "Ковернино", "Лукоянов", "Сергач" и "Шахунья", а с 10:00 до 16:00 – на РТС "Большое Мурашкино", "Вача", "Павлово", "Перевоз", "Красные Баки" и "Шахунья".

Кроме того, во время профилактических работ во всех пунктах эфирного вещания по области возможны перерывы трансляции аналогового телеканала ННТВ и "Радио Образ", а также местных врезок в пакете РТРС -1.

В региональном филиале РТРС отметили, что регулярное регламентное обслуживание, которое проводится во время профилактики, позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию.

Специалисты рассказали, что если после возобновления трансляции приём сигнала у телезрителей не восстановился автоматически, рекомендуется провести перезагрузку ТВ-приставки и повторный поиск каналов: это позволит "сбросить" накопленные ошибки программного обеспечения и восстановить приём.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Радио Телевидение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph