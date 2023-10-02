Перебои в телерадиовещании ожидаются в Нижегородской области 16 октября Общество

Фото: РТРС

Плановая профилактика на радио и телевидении пройдёт 16 октября в Нижегородской области. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Согласно информации, в понедельник, 16 октября с 02:00 до 11:00 на радиотелевизионных станциях "Нижний Новгород", "Арзамас", "Саров" и "Выкса" проведут плановые профилактические работы.

В это время ожидаются перерывы трансляции 20 телевизионных и 3 радиоканалов цифрового эфирного телевидения, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций.

Также профилактические работы пройдут и на других региональных радиотелевизионных станциях: с 9:00 до 15:00 - на РТС "Ковернино", "Лукоянов", "Сергач" и "Шахунья", а с 10:00 до 16:00 – на РТС "Большое Мурашкино", "Вача", "Павлово", "Перевоз", "Красные Баки" и "Шахунья".

Кроме того, во время профилактических работ во всех пунктах эфирного вещания по области возможны перерывы трансляции аналогового телеканала ННТВ и "Радио Образ", а также местных врезок в пакете РТРС -1.

В региональном филиале РТРС отметили, что регулярное регламентное обслуживание, которое проводится во время профилактики, позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию.

Специалисты рассказали, что если после возобновления трансляции приём сигнала у телезрителей не восстановился автоматически, рекомендуется провести перезагрузку ТВ-приставки и повторный поиск каналов: это позволит "сбросить" накопленные ошибки программного обеспечения и восстановить приём.