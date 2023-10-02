Бухгалтера нижегородской полиции задержали за мошенничество и присвоение денег Происшествия

Сотрудники СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и ОРЧ СБ ГУ МВД России по Нижегородской области пресекли противоправную деятельность сотрудницы полиции, причастной к мошенничеству в крупном размере.

Как уточнили в региональном УФСБ, под подозрение попала специалист группы расчётов и налогового учёта бухгалтерии УМВД России по Нижегородской области.

По версии следствия, с апреля 2019 по октябрь 2023 года под она якобы ошибочно зачисляла зарплату сотрудницам, которые находились в отпуске по уходу за ребёнком, а затем просила перевести средства на её личную банковскую карту для возвращения в кассу. Деньги она впоследствии тратила по своему усмотрению.

Таким образом бухгалтер присвоила около 500 тысяч рублей.

Следователи СУ СК возбудили по данному факту уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

Как прокомментировал ветеран органов безопасности, кандидат экономических наук, доцент Алексей Булыгин, схемы с незаконным присвоением заработной платы достаточно хорошо известны правоохранительным органам и не являются новыми.

"Однако всегда находятся любители лёгкого заработка, которые считают, что придумали что-то уникальное, и именно этот алгоритм поможет им безнаказанно заработать денег. В нашем случае ситуация примерно такая же: молодая сотрудница бухгалтерии, придя на службу, придумала алгоритм, который, как ей казалось, позволит разбогатеть. Но по факту за 4,5 года она "заработала" - а по факту похитила - около 490 тысяч рублей, после чего наступил ожидаемый финал - возбуждение уголовного дела" - отметил эксперт.

Алексей Булыгин добавил, что ни статус сотрудника правоохранительных органов, ни другие надежды на уход от ответственности чаще всего не помогают.