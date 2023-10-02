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Бизнес

Генеральный директор ПАО ГК "ТНС энерго" Елена Стельнова приняла участие в "Российской энергетической неделе-2023"

13 октября 2023 11:02  [105] Бизнес

С 11 по 13 октября в Москве прошел VI Международный форум "Российская энергетическая неделя". Представители органов федеральной власти, ведущие эксперты и руководители крупнейших компаний отрасли встретились на одной площадке, чтобы обсудить энергетическую повестку.

"Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее" – так звучала центральная тема РЭН-2023. В рамках деловой программы генеральный директор ПАО ГК "ТНС энерго" Елена Стельнова посетила ряд сессий из блоков международной повестки, научно-технологического развития и цифровой трансформации, развития отраслей ТЭК, а также ключевое мероприятие форума – пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

В рамках РЭН спикеры и участники дискуссий обсудили перспективы развития отрасли, структурную трансформацию российской электроэнергетики, повышение надежности распределительного сетевого комплекса. Отдельное внимание было уделено использованию цифровых технологий в ТЭК, в частности, применению искусственного интеллекта.

"Сегодня отечественная электроэнергетическая отрасль продолжает переживать серьезный период. Новые вызовы требуют пересмотра подходов к дальнейшему развитию и реализации инвестиционных проектов, – отмечает генеральный директор ПАО ГК "ТНС энерго" Елена Стельнова. – Компании, входящие в Группу "ТНС энерго", обеспечивают электроэнергией около 21 миллиона человек в 11 регионах страны. Работая в интересах наших потребителей, нам особенно важно оперативно и эффективно реагировать на переориентацию отрасли. Считаю, что оптимизация привычных систем и процессов, развитие новых технологий в сфере энергетики помогут нам справиться с главной задачей – обеспечением стабильного и надежного энергоснабжения наших потребителей".

Справка
ПАО ГК "ТНС энерго" является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний "ТНС энерго" по итогам 2022 года составил 65,8 млрд кВт*ч.

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