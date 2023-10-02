Заплати налоги до 1 декабря
Количество электричек Нижний Новгород - Бор увеличат 2-15 октября
ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
Нижний Новгород официально стал "Культурной столицей 2024 года"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
13 октября 2023 12:20  [12] Замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько провел выездное совещание в Нижнем Новгороде
13 октября 2023 12:14  [27] Мемориальную доску Андрею Гапонову-Грехову установили на здании ИПФ РАН
13 октября 2023 11:55  [62] Детскую площадку установили по проекту "Вам решать!" в поселке Левинка
13 октября 2023 11:34  [75] Спартакиада законодателей Нижегородской области прошла в Арзамасе
13 октября 2023 11:12  [109] Альпака Зефирка впервые стала мамой в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
13 октября 2023 10:40  [130] Сергей Баринов: "Мы надеемся, что до конца года территория лодочной станции будет освобождена"
13 октября 2023 10:13  [131] Перебои в телерадиовещании ожидаются в Нижегородской области 16 октября
13 октября 2023 09:50  [124] Новую школу в 3-м микрорайоне Кстова поставили на кадастровый учёт
13 октября 2023 09:11  [134] Свет и ГВС точечно отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 13 октября
12 октября 2023 18:58  [318] Мининский университет запустил курсы русского языка в университете Индии
Общество

Спартакиада законодателей Нижегородской области прошла в Арзамасе

13 октября 2023 11:34  [75] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Арзамасе в спорткомплексе "Звездный" команда Законодательного Собрания Нижегородской области приняла участие в соревнованиях физкультурно-спортивного клуба "Парламент" в рамках XVI Cпартакиады законодательных (представительных) органов власти Нижегородской области. Открыл соревнования спикер регионального парламента Евгений Люлин.

Председатель Законодательного Собрания также возглавил команду депутатов и сотрудников аппарата парламента. В неё вошёл заместитель председателя Дмитрий Краснов, депутаты Игорь Норенков, Владимир Беспалов, Александр Парамонов, Татьяна Гриневич, Наталья Смотракова и Николай Упирвицкий, а также руководитель аппарата Законодательного Собрания Максим Ребров.

Участниками соревнований стали 14 команд - представители Земских собраний, городских Дум, Советов депутатов городских и муниципальных округов Нижегородской области.

Впервые в рамках спортивного клуба прошли соревнования по городошному спорту. Также состоялся турнир по бильярду среди руководителей представительных органов власти - членов Ассоциации МСУ, шашкам и соревнования по плаванию. В этом году количество видов спорта, в которых соревнуются представители законодательных органов власти, увеличилось с 15 до 17.

"За несколько лет все участники соревнований уже стали "своими". Ещё раз убедился на примере депутатов и сотрудников аппаратов, что спорт сближает, помогает подружиться, в неформальном общении узнать, как развиваются разные округа. Изюминкой этих соревнований стали городки, наш исконно русский вид спорта. Освоить его помогал участникам мастер спорта СССР, прославленный чемпион Николай Иванович Ураев. Считаю, что каждый человек обязан заниматься спортом. Он помогает всем нам быть энергичными, подтянутыми, всегда в хорошем настроении. А это в работе депутатов одна из важнейших составляющих", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Спикер регионального парламента также принял участие в соревнованиях по городошному спорту, заняв второе место среди председателей земских собраний. Команда Законодательного Собрания в этом виде спорта опередила спортсменов из Семёнова, Городца и Арзамаса. В личном зачёте отличились депутаты Татьяна Гриневич, Игорь Норенков и Владимир Беспалов.

"В прошлом году мы придумали новую дисциплину для наших соревнований – городки. На мой взгляд, сейчас важно возрождать такие классические виды спорта.  Обязательно и дальше будем включать эту дисциплину в программу соревнований. Кстати, в будущем году Спартакиада расширится двумя новыми массовыми видами спорта. Продолжим объединять наших коллег-депутатов под эгидой спортивных ценностей", - рассказал руководитель аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Максим Ребров.

Кроме того, команда регионального парламента в общем зачёте заняла призовые места в соревнованиях по плаванию и шашкам. В личном зачёте в первой дисциплине почётные места присудили Татьяне Гриневич и сотрудникам аппарата Законодательного Собрания.

"Наша команда каждый год принимает участие в Спартакиаде. Лично для меня это не только совершенствование своих спортивных навыков, но и общение с единомышленниками. Я уже давно занимаюсь армрестлингом и решил испытать свои силы в плавании, так как там приходится задействовать большее количество мышц", - поделился депутат Вадского муниципального округа Сергей Макаров.

Ранее сообщалось, что команда ЗСНО стала лучшей в стрельбе на спартакиаде законодателей региона.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас Законодательное собрание Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph