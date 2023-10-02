Спартакиада законодателей Нижегородской области прошла в Арзамасе Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Арзамасе в спорткомплексе "Звездный" команда Законодательного Собрания Нижегородской области приняла участие в соревнованиях физкультурно-спортивного клуба "Парламент" в рамках XVI Cпартакиады законодательных (представительных) органов власти Нижегородской области. Открыл соревнования спикер регионального парламента Евгений Люлин.

Председатель Законодательного Собрания также возглавил команду депутатов и сотрудников аппарата парламента. В неё вошёл заместитель председателя Дмитрий Краснов, депутаты Игорь Норенков, Владимир Беспалов, Александр Парамонов, Татьяна Гриневич, Наталья Смотракова и Николай Упирвицкий, а также руководитель аппарата Законодательного Собрания Максим Ребров.

Участниками соревнований стали 14 команд - представители Земских собраний, городских Дум, Советов депутатов городских и муниципальных округов Нижегородской области.

Впервые в рамках спортивного клуба прошли соревнования по городошному спорту. Также состоялся турнир по бильярду среди руководителей представительных органов власти - членов Ассоциации МСУ, шашкам и соревнования по плаванию. В этом году количество видов спорта, в которых соревнуются представители законодательных органов власти, увеличилось с 15 до 17.

"За несколько лет все участники соревнований уже стали "своими". Ещё раз убедился на примере депутатов и сотрудников аппаратов, что спорт сближает, помогает подружиться, в неформальном общении узнать, как развиваются разные округа. Изюминкой этих соревнований стали городки, наш исконно русский вид спорта. Освоить его помогал участникам мастер спорта СССР, прославленный чемпион Николай Иванович Ураев. Считаю, что каждый человек обязан заниматься спортом. Он помогает всем нам быть энергичными, подтянутыми, всегда в хорошем настроении. А это в работе депутатов одна из важнейших составляющих", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Спикер регионального парламента также принял участие в соревнованиях по городошному спорту, заняв второе место среди председателей земских собраний. Команда Законодательного Собрания в этом виде спорта опередила спортсменов из Семёнова, Городца и Арзамаса. В личном зачёте отличились депутаты Татьяна Гриневич, Игорь Норенков и Владимир Беспалов.

"В прошлом году мы придумали новую дисциплину для наших соревнований – городки. На мой взгляд, сейчас важно возрождать такие классические виды спорта. Обязательно и дальше будем включать эту дисциплину в программу соревнований. Кстати, в будущем году Спартакиада расширится двумя новыми массовыми видами спорта. Продолжим объединять наших коллег-депутатов под эгидой спортивных ценностей", - рассказал руководитель аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Максим Ребров.

Кроме того, команда регионального парламента в общем зачёте заняла призовые места в соревнованиях по плаванию и шашкам. В личном зачёте в первой дисциплине почётные места присудили Татьяне Гриневич и сотрудникам аппарата Законодательного Собрания.

"Наша команда каждый год принимает участие в Спартакиаде. Лично для меня это не только совершенствование своих спортивных навыков, но и общение с единомышленниками. Я уже давно занимаюсь армрестлингом и решил испытать свои силы в плавании, так как там приходится задействовать большее количество мышц", - поделился депутат Вадского муниципального округа Сергей Макаров.

Ранее сообщалось, что команда ЗСНО стала лучшей в стрельбе на спартакиаде законодателей региона.