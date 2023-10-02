Замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько провел выездное совещание в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько провел в Нижнем Новгороде выездное совещание по вопросу реконструкции станции аэрации. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.
Так, в настоящее время технические работы производятся без остановки объекта. Реконструкция станции аэрации проходит в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология".
Отмечается, что данная станция обеспечивает водоотведение для Нижнего Новгорода и городского округа Бор Нижегородской области.
По словам замминистра строительства и ЖКХ РФ, до 31 декабря основную часть сооружений, выведенных из эксплуатации, необходимо отремонтировать.
"Станция аэрации включена в федеральную программу "Оздоровление Волги" как один из 30 крупнейших загрязнителей реки Волги, объект находится под жестким контролем Минстроя России", - добавил он.
И.о. заместителя председателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев рассказал, что Нижегородская станция аэрации, введенная в эксплуатацию в 1975 году, является одним из самых крупных объектов водоочистки на Волге. При этом капитального обновления на станции аэрации не было никогда.
Ранее сообщалось, что семь объектов канализации в Нижнем Новгороде будут капитально отремонтированы.
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