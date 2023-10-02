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Общество

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько провел выездное совещание в Нижнем Новгороде

13 октября 2023 12:20  [119] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько провел в Нижнем Новгороде выездное совещание по вопросу реконструкции станции аэрации. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Так, в настоящее время технические работы производятся без остановки объекта. Реконструкция станции аэрации проходит в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология".

Отмечается, что данная станция обеспечивает водоотведение для Нижнего Новгорода и городского округа Бор Нижегородской области.

По словам замминистра строительства и ЖКХ РФ, до 31 декабря основную часть сооружений, выведенных из эксплуатации, необходимо отремонтировать.

"Станция аэрации включена в федеральную программу "Оздоровление Волги" как один из 30 крупнейших загрязнителей реки Волги, объект находится под жестким контролем Минстроя России", - добавил он.

И.о. заместителя председателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев рассказал, что Нижегородская станция аэрации, введенная в эксплуатацию в 1975 году, является одним из самых крупных объектов водоочистки на Волге.  При этом капитального обновления на станции аэрации не было никогда. 

Ранее сообщалось, что семь объектов канализации в Нижнем Новгороде будут капитально отремонтированы.

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Теги:
ЖКХ Ремонтные работы
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