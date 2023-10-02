Фото: “НТА-Приволжье“
Сергей Малов: "МИД России рекомендует воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий".
Как заявил представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий, а тем, кто уже там находится – проявлять максимальную осторожность и поддерживать контакты с представителями дипломатических и консульских учреждений Российской Федерации.
Также отмечается, что прямые перелёты в Россию продолжают обеспечивать авиакомпании "Red Wings" (до 18 октября запланировано 19 рейсов, с 16-го еще один дополнительный ежедневно) и "Азимут", а также израильская "El Al" (шесть рейсов в Москву еженедельно). Согласно информации, регулярные полеты из Тель-Авива также осуществляют "Iberia", "TUS Airways" (Кипр), "Blue Bird Airways" (Греция), "Royal Jordanian" и ряд других компаний.
Контакты для экстренной связи:
Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России:
Многоканальный телефон: +74956954545 (круглосуточно)
Почта: dskc@mid.ru
Горячая линия Росавиации: +7 (800) 200-40-01
ИЗРАИЛЬ
Посольство России в Израиле:
Телефон: +972 3 522 67 44
Телефон для экстренных случаев: +972 54 962 23 41
Почта: cons.israel@mid.ru
Генеральное консульство России в Хайфе:
Телефоны: +(972) 4 866-7551, +(972) 4 866-7556
Телефон для экстренных случаев: +972 (0) 52-957-31-21
ПАЛЕСТИНА
Представительство России при ПНА:
Горячая линия: +972-2-240-09-70
Телефон для экстренных случаев: +972 3 522 67 44, +972 599 418 922
Почта: russia.palestine@yandex.ru
Консульский пункт в секторе Газа:
Телефон: +972-8-283-88-81
Почта: russia.gaza@gmail.com
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