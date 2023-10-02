Сергей Малов: "МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий" Политика

Фото: “НТА-Приволжье“

Сергей Малов: "МИД России рекомендует воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий".



Как заявил представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий, а тем, кто уже там находится – проявлять максимальную осторожность и поддерживать контакты с представителями дипломатических и консульских учреждений Российской Федерации.



Также отмечается, что прямые перелёты в Россию продолжают обеспечивать авиакомпании "Red Wings" (до 18 октября запланировано 19 рейсов, с 16-го еще один дополнительный ежедневно) и "Азимут", а также израильская "El Al" (шесть рейсов в Москву еженедельно). Согласно информации, регулярные полеты из Тель-Авива также осуществляют "Iberia", "TUS Airways" (Кипр), "Blue Bird Airways" (Греция), "Royal Jordanian" и ряд других компаний.



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Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России:

Многоканальный телефон: +74956954545 (круглосуточно)

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ИЗРАИЛЬ

Посольство России в Израиле:

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Генеральное консульство России в Хайфе:

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ПАЛЕСТИНА

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