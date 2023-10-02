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Общество

Движение перекроют на пр. Гагарина и ул. Лоскутова в дни хоккейных матчей

13 октября 2023 12:44  [97] Общество

В Нижнем Новгороде в ближайшие дни будет запрещено движение транспорта возле ледовых арен в Советском и Автозаводском районах. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Согласно информации, в субботу, 14 октября, в понедельник, 16 октября и в среду, 18 октября, ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) с 7:00 до 20:00.

Дороги перекроют в связи с домашними матчами ХК "Торпедо": в указанные дни нижегородцы сразятся на льду со "Спартаком", "Северсталью" и "Сибирью".

На Автозаводе 16 октября также временно ограничат движение транспорта по дороге на улице Лоскутова. В частности, с 14:00 до 22:00 в эти дни будет перекрыто движение транспорта на участке от проспекта Ильича до проспекта Кирова.

В этот день МХК "Чайка" проведёт игру со "Снежными барсами" из Казахстана.

На подъездах к зонам ограничений будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в городском департаменте транспорта.

В зоне ограничений также будет действовать запрет на парковку, а оставленные автомобили будут перемещаться.

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Теги:
движение Транспорт Хоккей
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