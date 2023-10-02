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Общество

Более 90 процентов лесных пожаров в ПФО в 2023 году потушили в течение суток

13 октября 2023 12:58  [98] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Более 90 процентов лесных пожаров в ПФО в 2023 году были оперативно потушены в течение суток. Об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства Приволжского федерального округа, подводя итоги пожароопасного сезона-2023.

Так, в текущем году в лесах регионов ПФО было зарегистрировано 989 лесных пожаров на общей площади 6 тыс. га, что значительно ниже показателей прошлых лет.

При этом, как отмечают специалисты, почти в 85% случаев причиной пожара был человеческий фактор, а менее 15% пожаров возникли по причине гроз.

В настоящее время специалистами департамента выполняются работы по созданию лесных культур. Сеянцы лесных пород этой осенью высажены на площади порядка 1 тыс. га, работы продолжаются.

Кроме того, в осенний период уже заготовлено более 20 тонн желудей дуба.

Ранее сообщалось, что лесопожарные станции Нижегородской области в 2023 году будут обеспечены новой техникой. 

Напомним, что лесовосстановление на площади 14,6 тыс. га пройдет в Нижегородской области в 2023 году.

 

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Теги:
Лесное хозяйство Лесные пожары
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