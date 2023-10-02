Олег Лавричев: "Быть отцом – большая ответственность" Общество

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил в адреса нижегородцев своё поздравление с Днём отца.

"Этот праздник подчёркивает значимость отцовства, отдаёт дань уважения роли пап в обеспечении безопасности семьи, воспитании детей и передаче традиционных ценностей. Быть отцом – большая ответственность, и если глава семьи успешно справляется с этой задачей, то для своих детей становится главным жизненным ориентиром и примером во всем. Как поётся в популярной советской песне, "папа может всё, что угодно": научить, поделиться опытом, поддержать и помочь и словом, и делом", - указал спикер Гордумы.

"В этот день особые слова благодарности я выражаю многодетным отцам, мужчинам, воспитывающим детей в одиночку, приемным родителям и папам-защитникам Отечества, которые воюют на фронте в зоне проведения специальной военной операции и служат Родине в различных воинских подразделениях", - добавил он.

"Каждому отцу я от души желаю крепкого здоровья, стойкости, выдержки, мужества и надежного тыла! Пусть близкие вами гордятся, а дома всегда ждут тепло, уют и забота! Мира вам, добра и благополучия!" - сказал в заключение Олег Лавричев.