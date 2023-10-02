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Общество

Олег Лавричев: Без устойчивого развития дорожной отрасли невозможны рост и процветание экономики

15 октября 2023 08:48  [93] Общество

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

"На ваших плечах лежит нелёгкая, но жизненно важная задача по развитию путей сообщения. Вы проектируете и строите новые трассы и магистрали, мосты и тоннели. Круглый год, в любую погоду, поддерживаете их в надлежащем состоянии, обеспечивая бесперебойное движение автотранспорта, комфорт и безопасность автомобилистов и пешеходов.

Без устойчивого развития дорожной отрасли рост и процветание экономики были бы невозможны! Благодаря вашему труду налаживается система грузоперевозок, развивается бизнес, возводятся новые города, улучшается качество жизни миллионов людей.

Строительство новых дорожных сетей играет огромную роль в комплексном развитии территорий и реализации национальных проектов.

Всем причастным к дорожной отрасли желаю здоровья, стабильности и благополучия, дальнейших успехов в профессиональной деятельности! Спасибо вам за ваш самоотверженный труд и высокий профессионализм!" - говорится в послании Олега Лавричева.

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Теги:
Дороги Олег Лавричев Праздники
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