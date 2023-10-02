Юрий Шалабаев: "Дороги – важнейшая часть инфраструктуры страны, региона, города" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил в адрес нижегородцев поздравление с Днём работников дорожного хозяйства.

"Первые крупные деревянные дороги в России появились еще в XIII веке, их начали строить, чтобы быстрее доставлять почтовые отправления. При Екатерине II для строительства трасс начали использовать камень, в середине XX века – асфальт. Но, какими бы ни были дороги, во все времена они были важнейшей частью жизни общества, помогали держать связь между регионами нашей огромной России, доставлять товары, добираться до своих друзей и родных, деловых партнёров", - отметил мэр.

"И сегодня дороги – важнейшая часть инфраструктуры страны, региона, города. От них зависит комфорт передвижения людей, обороноспособность, экономическое развитие. Работа специалистов дорожного хозяйства обеспечивает качество нашей жизни, безопасность на дорогах. Зимой они освобождают улицы от снега, летом – следят за чистотой города", - добавил градоначальник.

"Благодарю всех работников сферы дорожного хозяйства за ту тяжёлую работу, которую вы выполняете каждый день, а иногда и ночь, независимо от погодных условий. Желаю крепкого здоровья, стабильности и успехов в ваших профессиональных начинаниях", - сказал Юрий Шалабаев.