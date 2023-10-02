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Политика

Нижегородская "Школа юного дипломата" стала "Лучшим просветительским проектом в области протокола"

13 октября 2023 14:33  [85] Политика

В Вологде с 12 по 14 октября проходит Global Protocol Summit - мероприятие, учрежденное девятью мировыми национальными ассоциациями специалистов по протоколу. Его целью является переосмысление традиционных практик и совместный анализ вызовов и новых идей в области протокола.

В рамках мероприятия прошло награждение лауреатов Национальной премии в области протокола и этикета. В номинации "Лучший просветительский проект в области протокола" победило Министерство международных и межрегиональных связей Нижегородской области.

Награда за реализацию проекта "Школа юного дипломата" была вручена министру Ольге Гусевой.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в 2021 и 2022 году Нижегородская область уже становилась победителем этой премии: в номинациях "За развитие инновационного подхода в профессии" и "За оригинальную идею подарка".

В этом году в рамках Национальной премии министерство представило проект подготовки будущих дипломатических работников - "Школа юного дипломата", в которой старшеклассники со всей области изучают различные аспекты международного сотрудничества, практику переговорного процесса с представителями зарубежных стран, учатся вести дебаты, отстаивать свою точку зрения, искать нестандартные решения в различных ситуациях. За три года существования проекта в нём приняли участие около 200 человек.

Ольга Гусева рассказала, что проект вызывает большой интерес среди ребят, рассматривающих сферу международных отношений как потенциальное направление своей профессиональной деятельности.

"Мы очень рады, что опыт Нижегородской области, в частности, в подготовке будущих дипломатов, получил максимально высокую оценку от организаторов саммита", - отметила она.

Напомним, проект "Школа юного дипломата" в 2021 году был представлен министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и получил от него высокую оценку.

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Теги:
Международное сотрудничество МИД Образование
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