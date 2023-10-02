Игрушки - для развития детей Общество

Компания "ЛУКОЙЛ" в рамках реализации благотворительной программы ежегодно оказывает поддержку образовательным учреждениям Кстовского муниципального округа. Это помощь не только в части ремонтных работ, но и в улучшении материально-технической базы детских садов и школ.

При поддержке компании "ЛУКОЙЛ" в МБДОУ детский сад №9 города Кстово приобрели игрушки для воспитанников круглосуточной группы.

"Игрушки – обязательный инструмент для гармоничного и всестороннего развития детей, чтобы они выросли заботливыми, внимательными, активными и неравнодушными. Большое спасибо за помощь компании "ЛУКОЙЛ", – поблагодарила заведующая дошкольным учреждением Ирина Куконкова.

Кстати, в предыдущие годы также при поддержке ЛУКОЙЛа в этом детском саду были проведены ремонтные работы хозяйственного блока.