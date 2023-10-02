Простые маршруты по Нижнему Новгороду "В Нижний? Запросто!"
Нижний Новгород официально стал "Культурной столицей 2024 года"
ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
Осенние ярмарки "Покупай нижегородское"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
13 октября 2023 17:45  [75] Первый открытый демо-день индустриальных центров компетенций отрасли связи состоялся на площадке "Ростелекома"
13 октября 2023 14:45  [148] Потребительская активность россиян выросла на 9%
13 октября 2023 11:02  [207] Генеральный директор ПАО ГК "ТНС энерго" Елена Стельнова приняла участие в "Российской энергетической неделе-2023"
12 октября 2023 15:56  [288] "Ростелеком" и Альфа-Банк станут партнерами в проекте строительства новой ТрансЕврАзийской линии связи TEA NEXT
12 октября 2023 10:56  [313] "ТНС энерго НН" поддерживает работу 60 электрозарядных станций Нижегородской области
11 октября 2023 18:21  [450] Экспертный совет ОЭЗ "Кулибин" одобрил проект модульного центра обработки данных
11 октября 2023 11:22  [382] Объявление о проведении электронных аукционов по продаже недвижимого имущества ПАО "ТНС энерго НН"
10 октября 2023 18:35  [571] Нижегородское ООО "Ивитек" на 40 процентов увеличило выработку благодаря нацпроекту "Производительность труда"
10 октября 2023 15:03  [405] Нижегородские застройщики отметили удобство получения градостроительного плана земельного участка
10 октября 2023 12:32  [503] Территориальные управляющие Корпорации развития Нижегородской области в III квартале начали сопровождение 14 инвестпроектов
Бизнес

Первый открытый демо-день индустриальных центров компетенций отрасли связи состоялся на площадке "Ростелекома"

13 октября 2023 17:45  [75] Бизнес

Совместный открытый демо-день индустриальных центров компетенций (ИЦК) "Мобильная связь" и "Фиксированная связь" состоялся 12 октября 2023 года на площадке "Ростелекома". В мероприятии приняли участие глава Минцифры РФ Максут Шадаев, президент РСПП Александр Шохин, главы ИЦК — президент "Ростелекома" Михаил Осеевский и президент "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев, а также более 200 представителей операторов связи, разработчиков и производителей телеком-оборудования, программного обеспечения и ИТ-решений для отрасли.

"Повышение уровня технологического суверенитета — это задача, которую можно решить только общими усилиями. Со стороны государства мы создаем условия, предлагаем инструменты софинансирования для инвестиций в разработку и организацию производства современного телеком-оборудования. В рамках ИЦК операторы связи сами определяют приоритеты и проекты, которые нужно реализовать. Поддержка с нашей стороны привязана к форвардным контрактам операторов с отечественными производителями. Операторы сами выбирают того производителя, в которого верят, что он сможет наладить производство конкурентоспособного оборудования в обговоренные сроки. А мы уже этому производителю помогаем инструментами господдержки", — отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

"Мы полностью поддерживаем идею Правительства по созданию и продолжению работы ИЦК, которые нацелены на выработку отраслевых приоритетов и ускоренное укрепление технологического суверенитета. Отрасль связи всегда была в авангарде технологического развития. Сегодня мы увидели, как совместными усилиями развивается процесс становления и выращивания производителей телеком-оборудования, которого не было в России. И как начинает формироваться конкурентная среда производителей, что также крайне важно", — считает президент РСПП Александр Шохин.

"Российская отрасль связи в последние годы занимает лидирующие позиции в мире по уровню развития — проникновению и качеству услуг, при этом поддерживая тарифы на одном из самых доступных уровней по сравнению с большинством стран. Мы успешно реализуем один из самых масштабных на планете проект устранения цифрового неравенства. Нам действительно есть, чем гордиться. Главная задача ИЦК заключается в том, чтобы несмотря на уход с рынка зарубежных вендоров, за счет ускоренного развития производства отечественного телеком-оборудования обеспечить привычный для наших граждан высокий уровень сервиса. И, как показал демо-день, уже есть ощутимые результаты по реализации особо значимых проектов, что вселяет в нас оптимизм. Мы также решили усилить работу ИЦК “Мобильная связь” и формируем экспертный совет, привлекая к работе в нем самых авторитетных специалистов отрасли и научного сообщества. Надеемся на их активное участие и экспертную поддержку в определении приоритетов, оптимизации регуляторной среды и реализации ключевых проектов отрасли", — подчеркнул руководитель ИЦК "Мобильная связь", президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Подать заявку на включение в состав Экспертного совета ИЦК "Мобильная связь" можно на сайте http://мобильнаясвязь.рф. 

На пленарной сессии были представлены актуальные данные о реализации особо значимых проектов, поддержанных обоими ИЦК. Генеральный директор группы компаний YADRO Алексей Шелобоков рассказал о проекте разработки и производства комплекса оборудования операторского класса, которое включает базовую станцию (БС) GSM/LTE/NR, контроллер базовых станций GSM BSC и систему управления сетью NMS. В ноябре 2023 года начнутся первые лабораторные тесты базовой функциональности на стороне операторов, к полевым испытаниям планируется приступить в начале 2024 года.

Генеральный директор ООО "Булат" Александр Комаров представил результаты разработки базовых станций 2G/4G. Первый прототип БС GSM/LTE-1800 будет представлен в начале будущего года, а старт серийного производства запланирован на август 2024 года. В декабре 2022 года заключен форвардный контракт между "Булатом" и "Ростелекомом" на поставку до 17 тыс. базовых станций до 2026 года. А прямо в ходе демо-дня был подписан форвардный контракт между "Булатом" и "МегаФоном" на поставку до 5 тыс. БС в 2024–2026 годах.

Вице-президент по маркетингу и системным исследованиям ООО "НТЦ “Протей”" Владимир Фрейкман рассказал о разработке ядра мобильной связи 4G: на этот проект выделен грант РФРИТ в объеме 1 млрд рублей. В октябре 2023 года стартуют лабораторные испытания решения в Tele2 и "Ростелекоме", а полевые испытания запланированы на июль 2024 года.

Генеральный директор ООО "Электра" Наталья Щеглова рассказала о приоритетных проектах, поддержанных ИЦК "Фиксированная связь", включая разработку и организацию производства FTTB CPE- и GPON ONT-роутеров, ТВ-приставок, IP-видеокамер и точек доступа Wi-Fi. В частности, до конца текущего года планируется приступить к поставкам отечественных FTTB- и GPON-роутеров с поддержкой Wi-Fi 5.

На питч-сессии всем разработчикам отечественного оборудования и решений для отрасли связи была предоставлена возможность продемонстрировать свои проекты и получить обратную связь от топ-менеджеров крупнейших операторов связи — глав технических и ИТ-блоков. Ответственный секретарь ИЦК "Мобильная связь", директор по стратегическому развитию "Ростелекома" Алеся Мамчур презентовала актуализированную версию проведенного ИЦК исследования "ИТ-ландшафт: формирование приоритетных задач по импортозамещению отрасли". На сессии перспективные разработки представили ООО "НПФ “Беркут”", АО "Нэксайн", ООО "Булат", ООО "НТЦ “Протей”", STM Labs, ООО "Электра", ООО "Шаркс ДЦ", ООО "БИТ" и АО "Оптоволоконные системы".

Фото ПАО "Ростелеком"

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph