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Общество

Более 50 единиц коммунальной техники приобретено мэрией Нижнего Новгорода в 2023 году

13 октября 2023 18:06  [63] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 50 единиц коммунальной техники накануне зимнего периода приобретено мэрией Нижнего Новгорода в 2023 году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По его словам, всего за последние три года муниципалитет приобрел порядка 300 единиц специализированной техники (в 2021 году было закуплено 217, в прошлом году - 90).

В пятницу 13 октября мэр оценил готовность к зиме двух муниципальных дорожных предприятий - МБУ "Центр" и МБУ "РЭД". В настоящее время почти весь автопарк коммунальной техники уже переоборудован для работы в зимних условиях.

"За последние несколько лет мы значительно обновили парк коммунальной техники, были решены вопросы с нехваткой сотрудников на предприятиях. Еще раз проверили маршруты, по которым техника будет чистить дороги – их мы с руководителями дорожных предприятий прорабатывали вручную. Поручил также дополнительно проработать привлечение больших звеньев спецтехники на вывоз снега, чтобы осуществлять его в сроки, короче нормативных", - отметил глава города.

Он также поручил особое внимание предстоящей зимой уделять очистке тротуаров от снега.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода Андрей Житников пояснил, что муниципалитет получил, в том числе, 
новую комбинированную технику для работы на центральных улицах и контроля за расходом реагентов.  

Как сообщалось ранее, Юрий Шалабаев провел совещание по подготовке дорожных служб к зиме.  

Также сообщалось, что мэрия Нижнего Новгорода купит в лизинг еще 55 единиц дорожной техники. 

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Теги:
ЖКХ зима Транспорт
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