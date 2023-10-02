Новую постановку оперы "Онегин" показали в театре оперы и балета в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новую постановку оперы "Онегин" показали в театре оперы и балета им. Пушкина в Нижнем Новгороде.

Спектакль открыл 37-й Всероссийский пушкинский фестиваль оперного и балетного искусства "Болдинская осень", который будет проходить в Нижегородской области до 29 октября.

На премьере побывали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, и.о. заместителя губернатора Олег Беркович, заслуженный артист России Александр Олешко. Зрители увидели оперу в режиссерской версии Сергея Новикова, который представил новое прочтение образа Евгения Онегина.

"Это авторское прочтение оперы открывает наш традиционный фестиваль "Болдинская осень". Сегодня держал в руках программку фестиваля 1993 года. И 30 лет назад старт "Болдинской осени" дал именно "Евгений Онегин". Спектакль позволил нам показать и новые возможности театра оперы и балета. За последние годы он получил "Золотую маску", представил ряд важных премьер, освоил новую площадку на Стрелке. В труппу пришли более 120 новых артистов, состоялся ряд успешных зарубежных гастролей. Это очень важно для всего региона", - отметил Глеб Никитин.

Нижегородский театр оперы и балета в одиннадцатый раз обращается к опере "Евгений Онегин". В новом спектакле постановщики изменили ход известной истории. Время действия переносится в 1799 – 1803 годы – период правления Павла I и начало правления Александра I, смена веков и императоров добавляют постановке историзма и оригинальных поворотов сюжета.

Режиссер-постановщик спектакля – Сергей Новиков, дипломант международного конкурса "Нано-опера" (Москва). В последние годы он осуществил постановки опер "Русалка" А.С. Даргомыжского в Концертном зале им. П.И. Чайковского Московской филармонии, "Иоланта" П.И. Чайковского в московском театре "Геликон-опера" и в Шведской королевской опере в Стокгольме, "Опричник" П.И. Чайковского в Михайловском театре Санкт-Петербурга, "Лакме" Л.Делиба в Красноярском театре оперы и балета.

"У постановщиков сверхзадача должна быть только одна – влюбить зрителя в оперный жанр. Хочется, чтобы зритель вышел совершенно удивленным и в хорошем смысле ошарашенным своими чувствами, которые он пережил во время постановки", - отметил режиссер-постановщик спектакля Сергей Новиков.

В постановке задействованы артисты хора и балета, а также оркестр театра La Voce Strumentale. Дирижером-постановщиком спектакля стал Дмитрий Синьковский. Главные партии исполнили выдающиеся молодые солисты Нижегородского театра оперы и балета. Партию Евгения Онегина исполняет Константин Сучков, партию Татьяны – Екатерина Ясинская, партию Ленского — Сергей Кузьмин, партию Ольги — Наталия Ляскова, помещицы Лариной — Карина Хэрунц, няни — Татьяна Гарькушова, князя Гремина — Гарри Агаджанян, Зарецкого — Виктор Ряузов, Трике — Владимир Куклев, Ротного — Вадим Соловьев. Большой объем работ в театре был выполнен при подготовке к этой исторической и костюмной постановке.

"Вес всех декораций превысил 5 тонн и составил около 1000 квадратных метров. В спектакле задействовано более 80 артистов, совместными силами цехов театра и сторонних мастерских было изготовлено 196 костюмов, пошито 135 пар обуви. Зрители увидели шесть перемен образов у артистов. Проделана грандиозная работа, и мы с нетерпением ждем, когда ее смогут оценить зрители", - рассказала директор театра Татьяна Маврина.

Премьерные показы оперы в рамках фестиваля состоятся также 13, 14 и 15 октября. Спектакль войдет в постоянный репертуар тетра.

Традиционно в рамках фестиваля "Болдинская осень" демонстрируются спектакли по мотивам произведений А.С. Пушкина. В этом году будут исполнены три оперы, два балета и 10 концертов. Будут задействованы как основная сцена театра оперы и балета, так и сцена концертного пакгауза. Также 18 октября в 16.00 концерт артистов театра оперы и балета состоится в зрительном зале культурно-досугового центра в Большом Болдине. Вход на мероприятие свободный.

Завершится фестиваль 29 октября в Нижегородском театре оперы и балета имени А.С. Пушкина показом оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского.

Подробную программу фестиваля можно посмотреть на сайте театра.

Напомним, что первый фестиваль "Болдинская осень" состоялся в 1986 году. С 1988 года "Болдинская осень" проводится ежегодно. В разные годы в фестивале принимали участие Народный артист России, дирижер Большого театра Фуат Мансуров, Народный артист СССР Анатолий Соловьяненко, Народная артистка СССР Майя Плисецкая, Народный артист СССР Александр Ведерников, Народный артист СССР Юрий Симонов и многие другие.