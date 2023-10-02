Эксперт-мониторинг событий с 6 октября по 13 октября 2023 года от АНО "Минин-центр"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Русский космизм – залог нашего духовного суверенитета.

Эксперт "Минин-центра", русский философ, общественный деятель, директор Института динамического консерватизма, доктор философских наук, постоянный член и заместитель председателя Изборского клуба Виталий Аверьянов.

Есть понятие космизма как мирового явления, восходящего еще к античной культуре. Но русский космизм своеобразен, уникален, ни на что не похож. Он заслуживает сегодня первостепенного внимания, поскольку именно в нем содержатся многие ответы на самые страшные вызовы нашей эпохи.

Можно даже сказать, что статус родоначальников русского космизма гораздо выше, чем статус философа, писателя, прогнозиста, аналитика. Так статус Николая Федорова – это статус пророка. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть его последние работы, которые можно считать его завещанием. И там современный человек обнаружит, что этот великий мыслитель более 100 лет назад воочию предвидел, куда катится наш мир. Несмотря на все чрезвычайные оптимистические ожидания тогдашних позитивистов, марксистов, софиологов, оккультистов и прочих. Но он не просто предвидел, куда катится мир, а предлагал грандиозную альтернативу, породившую русский космизм, вдохновившую множество его учеников.

Все великаны того времени признавали его. Достоевский считал его великим, Толстой почитал его, даже Владимир Соловьев называл его своим учителем. Николай Лосский говорил, что это был праведник, неканонизированный святой. При этом многие православные тогда его не восприняли, но некоторые священники сразу распознали в нем великий сердечный разум. Между тем, Федоров был церковным человеком, полностью принимал ортодоксальное христианство, но при этом говорил, что оно не докончено, не довершено. Это и есть задача русского космизма, говорил он, воплотить идеал Христа, давшего воскресительный подвиг не столько для Себя, сколько для всех нас. Поэтому Федоров и считал, что люди должны работать над этой темой, а все остальное в нашей жизни – второстепенно.

Суть русского космизма я бы свел к двум основным тезисам. Первый тезис - это метафизика родства, потому что главная мысль там заключается вовсе не в развитии технологии, техники, инфраструктуры цивилизации. Скорее, наоборот, технократия – это опасный путь, она может оказаться путем в ад, часто таковым и оказывается. А космизм – путь к братству, путь к родомыслию, путь к тому, чтобы отцы и дети сумели воссоединиться в будущем, стать новым целым. Космос воспринимается как огромная семья. И Федоров определял свое «общее дело» как соработничество Богу.

Таким образом, космизм был авангардным, футурологическим направлением, но одновременно он был глубоко традиционалистским, можно даже сказать, реакционным в духовном плане. Потому что он хотел повернуть человека от его дикого желания отлепиться от неба и погрузиться в земные дела, – к глубинным процессам, которые происходят в человеческом духе. И далее, оттуда уже могло происходить что-то техническое.

Безусловно, среди космистов были люди разных взглядов, и была естественнонаучная ветвь, в которой одну из первых ролей играл Вернадский. Космисты естественнонаучного типа тоже приняли этот принцип соработничества Богу, но у них он звучал как выход на самоуправление природы. Природа посредством человека наконец-то приходит в сознание, сознает себя и начинает управлять собой разумно, перестает быть «слепой».

И здесь я перехожу ко второму главному тезису русского космизма, – это метафизика преодоления смерти. Смерть понимается как слепая стихия, враждебная жизни и человеку. Воскрешение, пасхальное начало для Федорова было объективным законом истории, к которому человечество должно прийти. Это победа над злом и смертью, победа над тьмой не через ее уничтожение, а через претворение ее в свет.

Есть еще одна такая важнейшая категория философии общего дела как позитивное целомудрие. В христианской аскетике есть понятие целомудрия как воздержания, как способности обуздывать собственные страсти. Федоров называл это негативным целомудрием. Суть же позитивного целомудрия в том, что родотворная эротическая энергия, которая переполняет человека, преобразуется в сознательную творческую энергию. На первый взгляд, мысль может напоминать идею сублимации Фрейда. Но только здесь перед нами не прото-фрейдизм, а федоризм. Это совершенно другая, вертикальная смысложизненная ориентация, в конечном счёте, направленная на регуляцию природы и возобновление утраченной жизни.

В естественнонаучной ветви космизма это также было полностью принято, но пересказано на другом языке. Эта мысль была интерпретирована как негэнтропия - известный термин, обозначающий преодоление тепловой смерти, преодоление естественной склонности систем физического мира к деградации. Дух человеческий доказывает, что негэтропийные процессы имеют место быть. И в этом предназначение человека. Опять же здесь мы видим высокий накал, высокий, можно сказать, религиозный пафос.

В русском космизме содержатся все главные ответы на самые страшные вызовы нашего времени. В работе «Русский ковчег» (2020) мы обобщили эти вызовы в метафоре нового потопа. Что такое потоп? Это процессы деструкции, в первую очередь, внутри человека, которые связаны с фундаментальной противоположностью между человеком как он есть сейчас, как он сейчас развивается и законами космоса.

Противоречие заключается в попытке человека построить свой автономный, замкнутый мир здесь, приватную территорию, на которой он будет проживать. Земля – это такое место, которое хотят сделать предметом частной собственности для небольшой группы людей. Не все это понимают и не все осознают, но, в конечном счете, к этому социум искусственно направляется уже не одно столетие. И из этого следует неумолимое ограничение жизни других в пользу малой группы «хозяев истории».

Итак, для того чтобы Земля стала такой уютной территорией для немногих, программируется ограничение жизни. Отсюда столь агрессивный пафос экологизма, когда охрана природы важнее чем человеческие жизни, потому что это человеческие жизни тех миллиардов, которые за забором, а не хозяев жизни. С регуляцией рождаемости то же самое: нас слишком много, Боливар не выдержит двоих, не выдержит тем более и 10 миллиардов. Отсюда и новейшие проекты цифрового контроля, и многие другие черты "великого обнуления".

Этот комплексный вызов сегодня самый страшный, он идет не извне, он идет изнутри самого человечества. И этот вызов напрямую связан с темой космоса, потому что носители этого вызова воспринимают Землю как замкнутый мир.

Космисты же предложили другой путь, и это не просто мечта о том, что можно переселять воскресших отцов на отдаленные планеты. Эта идея потом развивалась у Вернадского, она развивалась и у крупнейшего советского мыслителя Забелина, говорившего, что само управление природными процессами связано с тем, что человечество перешло определенный барьер как будто естественного существования на планете Земля. Поэтому становится понятно, что у человечества другая миссия, эта миссия выше, чем лишь пребывание на Земле в качестве одного из ее биологических видов. Отсюда становится понятно стремление к управлению природой и выходу в новые пространства.

Со стороны сил цивилизации потопа предлагается акосмическое сознание, противо-космическое сознание и даже, хуже того, предлагается хитрая коварная карикатура на космизм, которая получило имя трансгуманизма. Мы в своей работе, которая вышла в книге «Трансгуманизм: Цифровой левиафан и голем-цивилизация» (2021) провели буквальное сравнение русского космизма и трансгуманизма. Итоги оказались очень интересными, тем более что внутри трансгуманизма есть масса вещей, позаимствованных у космистов напрямую. Только это карикатура и каверзная работа со смыслами, потому что трансгуманизм практически целиком, – исключений очень мало, – построен на той же идейной базе, что и идеология устойчивого развития.

Идеология устойчивого развития восходит к той самой акосмической идее, которую можно образно представить так. Мир – тесная комната, заставленная мебелью да еще и с запертой дверью. Для того, чтобы что-то изменить в этом мире, необходимо быть виртуозным мастером по передвиганию мебели в переполненной комнате, где и миллиметра свободного нет. Поэтому если ты хочешь что-то изменить к лучшему, то ты можешь сделать это только за счет кого-то другого, ущемив кого-то другого. Такова тесная комната глобализма. Впервые в этом ключе начал мыслить еще Мальтус в XIX веке. Кстати, Федоров хорошо знал работы Мальтуса, и они придали своего рода толчок к выработке федоровской философии.

В середине XX века был дан зеленый свет этим неомальтузианским идеям, начиная от Хью Мура в 50-е годы, затем Поля Эрлиха с его «Бомбой перенаселения». Был создан Римский клуб, и уже к 80-м годам идеология устойчивого развития в научном сообществе была жестко навязана и практически победила во всем мире, в том числе происходило это и в позднем Советском Союзе.

Под таким вроде бы благовидным видом с формулой устойчивого развития ради блага будущих поколений фактически речь шла о торжестве акосмического паразитического сознании, о новом колониальном сознании. Мы понимаем, когда говорят о нехватке ресурсов, о том, что необходимо регулировать и количество людей, и способ распределения ресурсов на планете – за этим скрывается попытка сохранить нынешний уклад, нынешнее распределение ресурсов, нынешнее господство.