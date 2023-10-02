КРНО обменялась опытом внедрения инвестпрактик с представителями Карелии Экономика

Корпорация развития Нижегородской области обменялась опытом с коллегами из Корпорации развития Республики Карелия.

Представители сторон обсудили инвестиционные практики, создание и внедрение системы сервисов и услуг для инвесторов, развитие инвестпотенциала региона. Также рассматривалась специфика работы агентств развития с органами власти, опыт реализации проектов в рамках концессионных соглашений.

«Всегда полезно проводить подобные встречи с коллегами из других регионов, чтобы обсудить актуальные вопросы и вызовы, с которыми работают наши структуры по всей стране. Опыт каждого регионального агентства развития по-своему уникален, а при взаимодействии мы можем выработать наиболее эффективные техники», – сказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Генеральный директор Корпорации развития Республики Карелия Елена Климчук отметила, что нижегородские коллеги реализуют в том числе много социально значимых проектов.

«Члены делегации впечатлены масштабами работы: это и строительство ледового дворца, и модернизация системы электротранспорта Нижнего Новгорода, и строительство 13 школ в регионе, расширение ОЭЗ и многое другое. Обсудили нюансы работы с органами власти, обменялись опытом реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства, а также обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества», – сказала Елена Климчук.

Напомним, что АО «Корпорация развития Нижегородской области» создано по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях – от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестиционных площадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.