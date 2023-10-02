Электричка сбила насмерть мужчину в Нижегородской области.
По информации Центрального МСУТ СКР, ЧП произошло вечером 13 октября на 53 км перегона Липовский - Шеляуховский.
Машинист не смог предотвратить наезд. Смертельные травмы получил мужчина, пересекавший железнодорожные пути.
Следователями проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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