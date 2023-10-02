Электричка сбила насмерть мужчину в Нижегородской области Происшествия

Электричка сбила насмерть мужчину в Нижегородской области. По информации Центрального МСУТ СКР, ЧП произошло вечером 13 октября на 53 км перегона Липовский - Шеляуховский. Машинист не смог предотвратить наезд. Смертельные травмы получил мужчина, пересекавший железнодорожные пути. Следователями проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+