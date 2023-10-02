Мошенники оформили на нижегородку кредит в размере 450 тысяч рублей.
Как заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, жертвой стала 44-летняя жительница Нижнего Новгорода.
Ей на телефон позвонил неизвестный. Мужчина, представившийся работником компании сотовой связи, сообщил о необходимости продления договора на получение услуг по тарифу.
Нижегородка продиктовала звонившему SMS-код, затем в одном из банков на имя женщины был оформлен онлайн-кредит в размере 450 тысяч рублей.
Деньги были впоследствии переведены мошенниками на определенный счет.
Через несколько дней горожанка обратилась в полицию.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
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