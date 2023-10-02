Нижегородцев приглашают на бесплатные занятия по китайскому и английскому языкам

Всю предстоящую неделю с 16 по 20 октября на площадке Штаба общественной поддержки "Единой России" пройдут различные мастер-классы. Участие в них может принять любой житель города и области. Все занятия проходят бесплатно.
17 октября
14.00 - лекция "Смартфон не просто телефон"
17.15– встреча с нутрициологом "Веганы и мясоеды"
18 октября
14.00 - цикл "Йогалактика": занятия по йоге
17.00 – Экошкола "Студент"
18.00 – китайский язык
19 октября
15.00 - цикл "Доктор говорит"
20 октября
12.00 - английский язык
Записаться на мастер-классы можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в социальных сетях или по телефону 8 (831) 435 13 81.
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