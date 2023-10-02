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Общество

Участниками олимпиады по финграмотности для граждан старшего поколения стали около 750 нижегородцев

16 октября 2023 09:02  [111] Общество

В Нижегородской области 754 жителя приняли участие в олимпиаде по финансовой грамотности для граждан старшего поколения. Они оценили свои знания в области планирования личного бюджета, инвестирования, страхования, противодействия финансовому мошенничеству и защиты своих прав.

Состязание ко Дню пожилого человека организовало Волго-Вятское ГУ Банка России при поддержке регионального министерства социальной политики.

"Повышение уровня финансовой грамотности пенсионеров — одна из значимых задач Банка России. Люди старшего поколения должны уметь ориентироваться в современных финансовых продуктах, инструментах и технологиях на том уровне, который позволит им избегать мошенничества, сохранять и приумножать свои сбережения. На занятиях мы видим, что уровень финансовой, инвестиционной и цифровой грамотности пенсионеров растет", - сказала заместитель начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Юлия Серова.

Участники разбирали вопросы POS-кредитования, переводов в системе быстрых платежей. По итогам определено 18 победителей, которые набрали максимальное количество баллов.

"Отделение Социального фонда России выступает партнером проекта. Мы содействуем распространению только достоверной информации по темам финансовой грамотности, противодействия мошенникам, основ кибербезопасности. Для отделения Социального фонда важно, чтобы получатели наших услуг располагали актуальными сведениями о распоряжении личными финансами и их защите. Проведение олимпиады — отличный инструмент для этого", — отметил заместитель управляющего ОСФР по Нижегородской области Максим Подовинников.

"Люди старшего поколения очень доверчивы и легко поддаются внушению. Сделать интернет-пространство для пенсионеров более безопасным — одна из задач социальной работы. Более пяти лет министерство социальной политики совместно с Волго-Вятским главным управлением Банка России реализует проект по основам финансовой грамотности, в рамках которого регулярно проводит обучающие семинары как для сотрудников социальной сферы, так и для пожилых граждан. И эта работа будет продолжаться", — сказал министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Ранее сообщалось, что уроки финансовой грамотности для студентов и школьников проходят в Нижегородской области.

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Теги:
Банк России
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