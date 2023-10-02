Мошенники украли у пенсионерки в Арзамасе почти 2 миллиона рублей Происшествия

Доверчивая пенсионерка в Арзамасе после общения с мошенниками лишилась почти 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МВД.

Согласно информации, к 85-летней женщине домой пришли две якобы сотрудницы пенсионного фонда.

Аферистки заявили хозяйке дома, что всем пенсионерам полагается денежная надбавка, для чего нужно оформить необходимые документы.

Пока одна из мошенниц отвлекала внимание пожилой женщины, вторая злоумышленница тайно похитила из квартиры сбережения в размере почти 2 млн рублей, заменив настоящие купюры поддельными.

Лишь спустя неделю, при использовании поддельных банкнот в магазине, пенсионерка узнала, что стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленниц ищут. Им может грозить наказание в виде лишения свободы от 2 до 10 лет.

Ранее сообщалось, что мошенники оформили на нижегородку кредит в размере 450 тысяч рублей.