Очередные ярмарки "Покупай нижегородское" до конца октября пройдут в трех районах Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Очередные ярмарки "Покупай нижегородское" до конца октября пройдут еще в трех районах Нижегородской области.

Как сообщили в правительстве региона, сезонные выставки-продажи товаров от нижегородских производителей состоятся в Сеченовском, Шатковском районах, а также в Перевозе.

И.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов говорит, что проведение ярмарок "Покупайте нижегородское" направлено на поддержку местных предпринимателей и самозанятых.

Так, администрации районов предоставляют производителям бесплатные торговые места на сезонных ярмарках, где они могут представить продукцию собственного производства в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Таким образом, программа позволяет нижегородцам не только приобрести продукцию региональных производителей, но и непосредственно пообщаться с предпринимателями: узнать, где и как были выращены овощи, изготовлен мед или созданы ремесленные изделия", - отметил Максим Черкасов.

Ярмарки пройдут: 21 и 28 октября в с.Сеченово, на ул.Советской, д.26; 27 октября в г.о. Перевозский, на пл. Ленина, ориентир – проспект Советский, д.8, 10; 28 октября в р.п. Шатки, на ул.Федеративной, д.18.

Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего района.

Ранее сообщалось, что осенние ярмарки "Покупай нижегородское" стартуют в Нижегородской области.