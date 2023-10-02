Обильные осадки и ветер придут в Нижегородскую область во вторник 17 октября Общество

Период с 15 октября по 28 октября принято считать глубокой осенью, когда природа начинает готовиться к зиме. По оценкам метеорологов, погода уложится в это климатическое русло. Неделя в Нижегородской области стартует с дождей, а закончится осадками в смешанной фазе: дожди передут в снегопады и похолодание усилится. Нас ждёт так называемое арктическое вторжение.

В понедельник ещё будет относительно тепло: после полудня температура поднимется до +8…+12°, будут моросить дожди. Ветер восточный, до 4 м/с. Атмосферное давление значительно ниже нормы, и в течение суток оно ещё сильнее опустится - до 726-730 мм рт.ст., и это отразится на метеочувствительных людях.

Во вторник погода ухудшится: столбики термометров опустятся до +2…+4°, придёт шквалистый ветер 11-13 м/с, уже с ночи прогнозируется большое количество осадков: сильный дождь, мокрый снег - на дорогах ухудшится видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги.

В ГУ МЧС по Нижегородской области рекомендуют водителям в таких условиях снижать скорость, чтобы не провоцировать заносы и скольжение.

К ночи небо немного прояснится, но днём в среду, 18 октября, снова могут пойти небольшой дождь, местами с примесью снега. Термометры покажут +2…+4°, ночью +2°.

Пасмурная погода сохранится до конца недели, в четверг синоптики обещают до +5...+6°, велика вероятность небольших дождей.

А вот с субботы на воскресенье при ветреной погоде ночью и утром температура опустится до 0°.