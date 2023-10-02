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Общество

Нижегородские Кремль, Ярмарка и стадион украсили новую купюру в 1000 рублей

16 октября 2023 12:33  [141] Общество

Зампредседателя Центробанка Сергей Белов и генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук на пресс-конференции презентовали новый дизайн банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей.

Так, банкнота в 1000 рублей посвящена Приволжскому федеральному округу и его центральному городу - Нижнему Новгороду.

На лицевой стороне изображены знаковые места приволжской столицы: Никольская башня Нижегородского Кремля, Стрелка - место встречи двух великих рек Волги и Оки, Центральный павильон Нижегородской ярмарки, а также стадион "Нижний Новгород".

Объединяющий элемент оборотной стороны - река Волга. На ней изображены Жигулёвские горы, плывущий теплоход, Музей государственности татарского народа и республики Татарстан, башня СююмБике, расположенная в Казанском кремле, а также уфимский Музей археологии и этнографии.

Купюра в 5000 полностью посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На лицевой стороне - стела "Европа - Азия", а на оборотной - памятник "Сказ об Урале" в Челябинске, стела "66-параллель" (Полярный круг) в Салехарде.

Согласно информации, "Гознак" уже полным ходом печатает новые купюры, поскольку после презентации они будут выданы банкам, чтобы те могли тестировать оборудование. 

Как сообщили в ЦБ РФ, новые денежные знаки будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года. Банкноты старого образца будут выводиться из оборота также постепенно, по мере износа.

Модернизированные банкноты имеют улучшенный дизайн, усовершенствованный защитный комплекс и высокую износоустойчивость. Привычная россиянам цветовая палитра купюр в соответствии с номиналом сохранена.

Также на лицевой стороне купюр появился QR-код, считав который, можно перейти на сайт ЦБ РФ и поподробнее узнать об уровнях защиты новых денежных знаков. 

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Теги:
Деньги Кремль Нижегородская ярмарка
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