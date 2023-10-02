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Общество

Роддомам Нижегородской области передали автолюльки для перевозки новорожденных

16 октября 2023 13:05  [67] Общество
Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

В Нижнем Новгороде завершился информационно-образовательный лекторий для беременных, организованный нижегородским родильным домом №4 при поддержке министерства здравоохранения Нижегородской области и Штаба общественной поддержки. Мероприятие было приурочено к празднованию общероссийского "Дня беременных". В нем приняли участие около 200 нижегородок.

На конференции специалисты в области материнства, детства и родовспоможения рассказали будущим мамам и молодым родителям основы родового процесса, партнерских родов и успешного грудного вскармливания. Они ответили на вопросы по уходу за ребенком в первые дни жизни, восстановлению после родов, правильному питанию, а также поделились актуальной информацией о пособиях в связи с рождением ребенка. Кроме того, для участниц провели мастер-классы по грудному вскармливанию и танцевальный флешмоб. 

"В нашей стране в этом году появился новый праздник – День беременных. Его отмечают дважды в год: в первое воскресенье апреля и первое воскресенье октября, - отметила начальник отдела детства и родовспоможения министерства здравоохранения Нижегородской области Марина Семерикова. - Главное предназначение любой женщины – материнство, поэтому мы стараемся помочь им в этом. Беременность – это не болезнь. Женщина может продолжать активную жизнь, танцевать, гулять, наслаждаться этим периодом жизни". 

"Это праздник не только для наших женщин, но и для врачей акушеров-гинекологов. Для нас нет большей радости, чем рождение детей. Сегодня на конференцию приехали врачи не только из Нижнего Новгорода, но и из районов области, чтобы рассказать участницам о самых передовых технологиях в родовспоможении, поделиться со своими коллегами опытом и успешными практиками", - добавила заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ПИМУ Людмила Боровкова. 

Гостем конференции стала федеральный координатор проекта "Крепкая семья" партии "Единая Россия", первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Она передала родильным домам Нижегородской области автолюльки для перевозки новорожденных.

"Сегодня в Нижегородской области партийный проект "Крепкая семья" запустил акцию, которая поддерживает безопасность детей на дорогах, который мы реализуем в рамках народной программы "Единой России". Нас просили повысить безопасность детей, в том числе в автомобиле, нас просили сделать доступным детский тариф в такси. Выполняем обещания! От "Крепкой семьи" мы передали во все родильные дома Нижнего Новгорода и Нижегородской области детские автомобильные кресла. Специальные, для новорожденных. Ситуации бывают разные: семья при выписке мамы с младенцем может забыть кресло дома, не купить вовремя. Но по правилам дорожного движения ребенка можно перевозить домой из роддома только в автолюльке. Родители смогут взять кресло в роддоме напрокат, чтобы безопасно доехать до дома, а потом вернуть его", - отметила она.
Особую важность таких встреч отметили сами участницы конференции. 

"Это такой прорыв в нашей области. По работе я общаюсь со многими специалистами в части родовспоможения из разных городов и стран. Нижегородская область – одна из самых активных в части проведения подобных встреч будущих родителей с врачами-гинекологами. Дистанция между женщиной и врачом сокращается. Отношения становятся более доверительными", - пояснила  одна из участниц Ксения Белянина.

Выстраивание системы мер поддержки семей с детьми от рождения и до совершеннолетия - приоритет народной программы "Единой России" и партийного проекта "Крепкая семья". В рамках реализации программы постоянно совершенствуются меры социальной поддержки, появляются новые форматы.

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Теги:
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