Гаражный массив сгорел в Дзержинске 16 октября

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области
Гаражный массив загорелся в Дзержинске днем 16 октября.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, информация о возгорании поступила в 12:30.
Общая площадь, пройденная огнем, составила 24 кв.м.
Погибших и пострадавших в результате данного ЧП нет. Предварительной причиной случившегося названо неосторожное обращение с огнем.
Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий от нижегородского МЧС было задействовано 12 человек личного состава и 3 единицы техники.
Ранее сообщалось, что один человек погиб на пожаре в Сормовском районе.
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