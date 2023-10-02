Гаражный массив сгорел в Дзержинске 16 октября Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Гаражный массив загорелся в Дзержинске днем 16 октября.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, информация о возгорании поступила в 12:30.

Общая площадь, пройденная огнем, составила 24 кв.м.

Погибших и пострадавших в результате данного ЧП нет. Предварительной причиной случившегося названо неосторожное обращение с огнем.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий от нижегородского МЧС было задействовано 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Ранее сообщалось, что один человек погиб на пожаре в Сормовском районе.