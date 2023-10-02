Межрегиональный фестиваль марийской культуры "Тошто марий пайрем" прошел в Тоншаеве Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

XIII Межрегиональный фестиваль марийской культуры "Тошто марий пайрем" ("Праздник древних марийцев") прошел в поселке Тоншаево в рамках нацпроекта "Культура". Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

"Межрегиональный фестиваль марийской национальной культуры "Тошто марий пайрем" - значимое событие в общественно-культурной жизни нашего Тоншаевского муниципального округа. Очень приятно, что фестиваль стал традиционным. На территории округа проживает более 1500 человек, и наши творческие коллективы работают, чтобы сохранить и возродить марийскую культуру для будущих поколений. Всегда приятно принимать гостей на нашей гостеприимной земле", - сказал глава местного самоуправления Тоншаевского муниципального округа Станислав Стремин.

В фестивале приняли участие все культурные учреждения Тоншаевского округа, а также мастера прикладного творчества из соседних районов: Тонкина, Шаранги. В рамках мероприятия его участники познакомились с марийской литературой, поучаствовали в мастер-классах по изготовлению марийских кукол-оберегов и книжных закладок с марийским узором.

Также на фестивале прошла дегустация блюд национальной кухни.

На сцене районного Дома культуры коллективы исполнили марийские народные танцы, а также песни и частушки, показали реконструкции некоторых обрядов. В качестве специального гостя на сцене выступил ансамбль танца "Марий Эл" Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая.

Фестиваль "Тошто марий пайрем" проводился в рамках Международного десятилетия языков коренных народов мира (2022-2032 гг.), объявленного по решению Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщалось ранее, межнациональный семейный фестиваль "Дружный Нижний" пройдёт 28 октября.