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Общество

Депутаты предложили увеличить пособие для ухаживающих за инвалидами и стариками

16 октября 2023 15:32  [96] Общество

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили увеличить до уровня МРОТ ежемесячную плату россиянам, которые ухаживают за инвалидами 1 группы и престарелыми людьми старше 75 лет. Об этом телеканалу "360" рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, в настоящее время неработающие родители, которые ухаживают за детьми-инвалидами, получают 10 тысяч рубле в месяц. Причём если они трудоустроены, то не имеют права на выплаты.

Если же выплату получают не родители, а другие лица, то сумма составляет 1200 рублей.

Такую же по размеру выплату получают те, кто ухаживает за инвалидами с детства и инвалидами первой группы, а также за людьми старше 80 лет.

"Эта сумма не индексируется много лет. Поэтому мы предлагаем на уровне федерального закона установить и привязать эту выплату к минимальному размеру оплаты труда", — подчеркнул Ярослав Нилов.

Также авторы инициативы предлагают снизить возраст, когда требуется дополнительный уход - с 80 до 75 лет.

Если данный законопроект будет принят, это позволит обеспечить справедливую выплату россиянам, которые выполняют крайне важную для общества - психологически и физически тяжёлую работу по уходу за инвалидами и престарелыми людьми.

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Теги:
Инвалиды Социальные выплаты
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