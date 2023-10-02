Двухфакторная авторизация на Госуслугах стала обязательной
Простые маршруты по Нижнему Новгороду "В Нижний? Запросто!"
Нижний Новгород официально стал "Культурной столицей 2024 года"
Заплати налоги до 1 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
16 октября 2023 15:51  [87] Первый рейс "Метеора" из Нижнего Новгорода в Казань назначен на 21 октября
16 октября 2023 15:32  [100] Депутаты предложили увеличить пособие для ухаживающих за инвалидами и стариками
16 октября 2023 13:28  [210] Вакцинация от гриппа организована в нижегородских ТРЦ и парке "Швейцария"
16 октября 2023 13:05  [166] Роддомам Нижегородской области передали автолюльки для перевозки новорожденных
16 октября 2023 12:33  [295] Нижегородские Кремль, Ярмарка и стадион украсили новую купюру в 1000 рублей
16 октября 2023 12:26  [172] Несколько онлайн акций в честь Дня отца прошли в Нижегородской области
16 октября 2023 12:15  [186] Обильные осадки и ветер придут в Нижегородскую область во вторник 17 октября
16 октября 2023 11:49  [194] Нижегородский ОНФ будет разбираться со свалкой в Артемовских лугах
16 октября 2023 11:35  [165] Число автобусов А-53 планируется увеличить в ноябре
16 октября 2023 10:46  [161] Евгений Костин: "Проект "Вам решать!" не только делает жизнь комфортнее, но и объединяет людей"
Общество

Первый рейс "Метеора" из Нижнего Новгорода в Казань назначен на 21 октября

16 октября 2023 15:51  [87] Общество
Фото: Никита Духник

Фото: Никита Духник

Первый рейс "Метеора" из Нижнего Новгорода в Казань назначен на 21 октября, сообщил губернатор Глеб Никитин.

Как рассказал глава Нижегородской области, это станет первым маршрутом для судна такого типа. Затем в регион поступят еще два "Метеора".

По пути следования запланированы остановки в Козьмодемьянске и Чебоксарах.

Отправится судно на подводных крыльях из Нижнего Новгорода в 8 часов утра. Время в пути составит 7-8 часов, в зависимости от прохождения шлюзов. Обратный рейс из Казани в Нижний Новгород тоже назначен на 8.00 в воскресенье, 22 октября. Продажа билетов открыта на сайте компании-перевозчика "Водолет": https://tickets.vodoletnn.ru/order/4788/0/reserve и в кассах компании.

"Кроме того, в соответствии с задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным, разрабатываются меры федеральной поддержки, которые позволят раскрыть потенциал скоростных речных перевозок", - отметил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что нижегородские "Валдаи" за пять месяцев перевезли 76,5 тысяч пассажиров.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Судоходство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph