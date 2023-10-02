Первый рейс "Метеора" из Нижнего Новгорода в Казань назначен на 21 октября Общество

Фото: Никита Духник

Первый рейс "Метеора" из Нижнего Новгорода в Казань назначен на 21 октября, сообщил губернатор Глеб Никитин.

Как рассказал глава Нижегородской области, это станет первым маршрутом для судна такого типа. Затем в регион поступят еще два "Метеора".

По пути следования запланированы остановки в Козьмодемьянске и Чебоксарах.

Отправится судно на подводных крыльях из Нижнего Новгорода в 8 часов утра. Время в пути составит 7-8 часов, в зависимости от прохождения шлюзов. Обратный рейс из Казани в Нижний Новгород тоже назначен на 8.00 в воскресенье, 22 октября. Продажа билетов открыта на сайте компании-перевозчика "Водолет": https://tickets.vodoletnn.ru/ order/4788/0/reserve и в кассах компании.

"Кроме того, в соответствии с задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным, разрабатываются меры федеральной поддержки, которые позволят раскрыть потенциал скоростных речных перевозок", - отметил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что нижегородские "Валдаи" за пять месяцев перевезли 76,5 тысяч пассажиров.