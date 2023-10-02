Вторые "Университетские смены" для школьников из ДНР стартовали в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Общество

Фото: НГЛУ им. Добролюбова

"Университетские смены НГЛУ 2.0" для школьников из Донецкой Народной Республики стартовали в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова. Торжественная церемония открытия состоялась 16 октября 2023 года.

"Университетские смены" - инновационный профориентационный и туристско-образовательный проект-погружение для детей в возрасте от 14 до 17 лет, проживающих на территориях новых субъектов. Проект реализуется российскими вузами при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Российского движения детей и молодежи "Движение первых".

На вторую смену в НГЛУ им Н.А. Добролюбова, являющемся одной их площадок – операторов "Университетских смен", приехали учащиеся 8-11 классов из более двух десятков школ, гимназий и лицеев донецких городов Горловка, Шахтерск и Шахтерского района.

Слова напутствия участникам смены сказали председатель правления Российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров, исполняющий обязанности министра молодежной политики Нижегородской области Лев Скитневский и заместитель директора Департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Екатерина Медведева.

"В Нижегородском государственном лингвистическом университете есть очень много направлений. Но самое главное, чем мы гордимся – здесь студенты открывают не только новые области знания, науки и культуры, здесь они открывают самих себя. Университет создает все условия для того, чтобы все наши студенты – а их сейчас около 4 тысяч, и они представляют 130 стран мира, во время обучения имели возможность попробовать разные активности и выбрать то, что им по душе. Наша задача – чтобы вы тоже посмотрели на себя в совершенно разных условиях. Посмотрели, что вам интересно, что вам нравится для того, чтобы дальше вы, возможно, стали развивать в себе именно эту черту или склонность к той или иной профессии», - напутствовала ребят ректор Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова Жанна Никонова. - Я вам желаю прекрасных дней, насыщенных радостью и теплом, а главное, новыми знаниями и новыми знакомствами".

В лагере "Лесная сказка" для участников второй смены пройдут увлекательные образовательные и практико-ориентированные лектории, мастер-классы, кейсы, площадки открытого диалога и встречи со спикерами, которые свои примером доказывают, что успех начинается с каждого из нас. С ребятами будут работать руководители Высших школ и Институтов НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, которые пообещали им 10 дней вовлеченной профильной просветительской и тренинговой деятельности, которая будет способствовать развитию их научного и творческого потенциала, получению знаний и выбору будущей профессии.

Для школьников из ДНР также будет организован увлекательный ArtScience-марафон-знакомство с культурно-этнографическим, историческим и социальным ландшафтом Нижегородского края.