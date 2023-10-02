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Депутат Госдумы Татьяна Буцкая высоко оценила работу нижегородских социальных организаций

16 октября 2023 17:31  [71] Общество

Нижегородскую область с рабочим визитом посетила первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей, федеральный координатор проекта "Крепкая семья" партии "Единая Россия" Татьяна Буцкая. Особое внимание она уделила объектам, которые оказывают социальную помощь различным категориям жителей Нижегородской области.

В первую очередь она ознакомилась с работой нижегородского филиала государственного фонда "Защитники Отечества". Он работает в регионе уже больше четырех месяцев. За это время его посетили более 1700 человек, а отработано свыше двух тысяч обращений.

"Мы стараемся активно работать с теми, кому нужна поддержка. Многие обращения уже закрыты, ряд вопросов сейчас находится в процессе решения. Большой блок обращений связан с выдачей удостоверений ветеранам боевых действий, с юридическими практиками, которые касаются мер поддержки, выплат. Наша работа – это не просто инструкция на бумаге. Мы стакиваемся с жизненными ситуациями, в которых стараемся разобраться и помочь", - подчеркнул руководитель нижегородского филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Андрей Жильцов.

Андрей Жильцов рассказал и о важной практике, которая взяла свое начало в Нижегородской области, - военном социальном контракте, поделился, как реализуются все меры поддержки, которые разработаны у нас в регионе.

"Я посетила уже много региональных отделений фонда "Защитники Отечества", и каждый отличается друг от друга. В Нижегородской области получилось очень уютное учреждение, где все настроено на конкретного человека, не на поток. Здесь принимают всех, не говорят, что с какой-то проблемой это не к ним. Для себя выделила нижегородский "паспорт семьи", в котором прописано все до мелочей, который очень грамотно сконструирован, что невозможно пропустить жизненные ситуации. И фактически под каждую есть своя мера поддержки. Это восхищает", - отметила Татьяна Буцкая по итогу посещения фонда.

Посетила Татьяна Буцкая и центр наставничества для подростков "Хулиганодом". Он появился в Нижнем Новгороде в 2021 году, а после еще в городах Кстово, Урень, Бор. За это время через них прошли более 8 200 подростков.

Этой практикой заинтересовались на федеральном уровне, и сегодня открыто уже 56 подобных центров по всей стране в рамках созданной программы "Подростки России".

"У нас очень интересно и необычно, начиная от названия и заканчивая форматами работы. И мы являемся родоначальниками всех подростковых центров в стране. К нам могут прийти любые дети, которым нужна поддержка. И здесь же мы развиваем наставнические практики: работаем с ребятами из детских домов, ищем наставников для подростков, которых принято называть хулиганами, и делаем программы для семей, находящихся в социально опасном положении. Я выступаю всегда за то, чтобы таких центров становилось как можно больше в любом формате. У детей должно быть место, где они могут чувствовать себя свободно", - рассказала директор благотворительного фонда "Жизнь без границ", руководитель центра наставничества для подростков "Хулиганодом" Марина Ефимова.

"Была последний раз в Нижнем Новгороде шесть лет назад, за это время город преобразился. Стал такой яркий, красочный – просто не узнать! В этом большая заслуга главы региона Глеба Никитина, ему большое спасибо. Отдельно для себя выделила все меры поддержки, начиная от беременных и заканчивая комплексным ведением семьи. Работает замечательное движение отцов, женское движение, партпроект "Крепкая семья", прекрасный "Хулиганодом". Очень много записала себе, чтобы реализовывать дальше. Посетила и Штаб общественной поддержки. Такого порыва помощи людям мало в каком регионе встретишь. Например, пришли бабушки не вязать, а учить китайский! Я думаю, это максимум, чем они меня могут удивить. А они говорят, мы еще и румбу танцуем, йогой занимаемся. Ваш штаб является лидером из всех штабов по России, это значит, что каждый человек может найти в нем помощь и поддержку", - поделилась впечатления Татьяна Буцкая по итогу визита в Нижегородскую область.

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Теги:
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