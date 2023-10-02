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Общество

Открылась Школа наставников "Изучи интернет"

16 октября 2023 17:44  [59] Общество

Фото: ПАО "Ростелеком"

Координационный центр доменов .RU/.РФ и Академия инновационного образования и развития при поддержке «Ростелекома» открыли прием заявок на обучение в первой Школе наставников «Изучи интернет», организованной на базе интерактивного образовательного проекта «Изучи интернет — управляй им». Школа наставников — это дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для педагогов, студентов и аспирантов педагогического профиля, а также других специалистов, работающих с детьми и молодежью. Заявки принимаются до 7 ноября.

Обучение в школе наставников поможет получить знания об истории, инфраструктуре и процессах управления интернетом; повысить квалификацию в области обучения цифровой грамотности; выработать навыки интеграции цифровых инструментов в образовательный процесс, а также даст возможность применять правовые нормы и принципы наставничества в профессиональной деятельности.

«Проект “Изучи интернет — управляй им” продолжает развиваться, теперь это практически экосистема, к полноценному участию в которой мы приглашаем не только школьников, студентов, но и родителей, педагогов. Надеемся, что Школа наставников поможет новаторам в сфере образования получить новые знания, повысить ИКТ-компетенции, научит внедрять цифровые инструменты в процесс обучения, а также станет путеводителем для подопечных в мире цифровых технологий», — отметил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

«Наставничество в сфере цифровых технологий играет важную роль в развитии и образовании детей. Школа наставников проекта "Изучи интернет — управляй им" открывает двери педагогам к большому объему знаний об интернете и современных ИТ-технологиях. Благодаря профессионально поданной информации дети смогут больше узнать о мире информационных технологий, усвоить навыки безопасного использования интернета, открыть для себя новые профессии. Индивидуальный подход и менторская поддержка опытных наставников позволят детям полностью освоиться в новом информационном пространстве, развить критическое мышление и эффективно использовать ресурсы интернета», — сказала директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности «Ростелекома» Юлиана Соколенко.

Участие в Школе бесплатное, однако количество мест ограничено. Чтобы подать заявку, необходимо до 7 ноября заполнить анкету и подготовить небольшое эссе, рассказывающее о мотивах участия и ожиданиях от программы, целях и задачах обучения в рамках профессионального роста. Решение о зачислении принимается по результатам рассмотрения заявки.

Занятия в школе начинаются 8 ноября и завершатся в конце декабря, обучение проходит онлайн. В программе первой Школы наставников «Изучи интернет» — лекции об истории интернета, интернационализации адресного пространства, цифровизации общества и образования, воспитании и социализации школьников в цифровой среде, современных цифровых инструментах в образовании, технологиях наставничества и т.д.

В качестве аттестационного задания учащиеся должны создать урок или методические рекомендации по темам прослушанных лекций и с использованием инструментария проекта «Изучи интернет — управляй им». Учащиеся, которые успешно окончат обучение в школе, получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца, сертификат наставника проекта «Изучи интернет — управляй им», а также доступ к сообществу экспертов в области образования.

Набор на обучение в Школе наставников проходит два раза в год. Вторая школа откроется весной 2024 года.

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Теги:
Интернет Образование Ростелеком
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