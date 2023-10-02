Пять нижегородских проектов стали победителями конкурса "Территории тепла" Общество

Фото: Фонд Тимченко

Пять проектов, представленные социальными учреждениями Нижегородской области, стали победителями конкурса "Территории тепла".

Конкурс проводится в рамках стратегического направления "Забота" и ориентирован на помощь семьям в кризисной ситуации с детьми в возрасте до 4-х лет, а также детям до 4-х лет, оставшимся без попечения родителей. Его организатором является Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.

Согласно информации, в конкурсе приняли участие государственные и некоммерческие организации, а также муниципальные учреждения - всего поступило 56 заявок из 14 пилотных регионов страны, в том числе 6 - от Нижегородской области.

Так, в номинации "Помощь рядом" рассматривались проекты, деятельность которых развивает уже существующие услуги, а в номинации "Новые горизонты" – проекты, деятельность которых нацелена на внедрение и развитие новых услуг.

По результатам работы экспертного совета и конкурсной комиссии определено 28 победителей из 11 регионов РФ, причём 5 из них - из Нижегородской области.

Как сообщили в Минсоцполитики Нижегородской области, на втором месте в общем рейтинге оказался городецкий многопрофильный центр "Семья". Он представил на конкурс проект "Семья – МОЯ!", цель которого – помочь семьям с маленькими детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, повысить их ресурсность, чтобы самостоятельно преодолеть сложившиеся неблагоприятные жизненные ситуации. Учреждение планирует создать межведомственную Службу ранней помощи по сохранению кровных семей на территории Городецкого муниципального округа.

Шестое место жюри присудило проекту "Служба ранней помощи" общественной организации инвалидов "Инновационный центр: в XXI век с 21 хромосомой "Сияние".

Седьмое место в рейтинге завоевал Дзержинский санаторный детский дом, который намерен создать полноценный комплекс экстренной и долговременной помощи детям, а также семьям, воспитывающим или готовым взять на воспитание детей в возрасте до 4-х лет.

12 место занял проект проект "Семья в поддержку" благотворительного фонда "Алиса".

На 13 строчке рейтинга расположился Выксунский специализированный дом ребёнка, который представил свой уже действующий проект "Малыш дома". Его цель – сохранение кровной семьи и сокращение времени пребывания детей в социальных учреждениях.

"В нашей стране множество различных площадок и конкурсов, предоставляющих возможности для поддержки и развития государственных учреждений. Я очень горжусь нашими коллегами, которые используют все имеющиеся ресурсы для реализации своих идей и проектов. Поздравляю с победой!", – сказал министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.