Двухфакторная авторизация на Госуслугах стала обязательной
Количество электричек Нижний Новгород - Бор увеличат 2-15 октября
Нижний Новгород официально стал "Культурной столицей 2024 года"
ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
16 октября 2023 18:56  [75] Шри-Ланка планирует отменить платные визы для туристов из России
16 октября 2023 18:34  [101] Пять нижегородских проектов стали победителями конкурса "Территории тепла"
16 октября 2023 18:09  [106] Более тысячи деревьев компенсационного озеленения высадили в Нижнем Новгороде
16 октября 2023 17:44  [116] Открылась Школа наставников "Изучи интернет"
16 октября 2023 17:31  [129] Депутат Госдумы Татьяна Буцкая высоко оценила работу нижегородских социальных организаций
16 октября 2023 17:16  [131] Выручка Автозаводского дворца бракосочетания в 1 полугодии составила более 5,5 млн рублей
16 октября 2023 17:00  [133] Вторые "Университетские смены" для школьников из ДНР стартовали в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова
16 октября 2023 16:43  [135] Нижегородское минэкологии организовало проверку материалов по свалке в Артемовских лугах
16 октября 2023 15:51  [164] Первый рейс "Метеора" из Нижнего Новгорода в Казань назначен на 21 октября
16 октября 2023 15:32  [163] Депутаты предложили увеличить пособие для ухаживающих за инвалидами и стариками
Общество

Пять нижегородских проектов стали победителями конкурса "Территории тепла"

16 октября 2023 18:34  [101] Общество

Фото: Фонд Тимченко

Пять проектов, представленные социальными учреждениями Нижегородской области, стали победителями конкурса "Территории тепла".

Конкурс проводится в рамках стратегического направления "Забота" и ориентирован на помощь семьям в кризисной ситуации с детьми в возрасте до 4-х лет, а также детям до 4-х лет, оставшимся без попечения родителей. Его организатором является Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.

Согласно информации, в конкурсе приняли участие государственные и некоммерческие организации, а также муниципальные учреждения - всего поступило 56 заявок из 14 пилотных регионов страны, в том числе 6 - от Нижегородской области.

Так, в номинации "Помощь рядом" рассматривались проекты, деятельность которых развивает уже существующие услуги, а в номинации "Новые горизонты" – проекты, деятельность которых нацелена на внедрение и развитие новых услуг.

По результатам работы экспертного совета и конкурсной комиссии определено 28 победителей из 11 регионов РФ, причём 5 из них - из Нижегородской области.

Как сообщили в Минсоцполитики Нижегородской области, на втором месте в общем рейтинге оказался городецкий многопрофильный центр "Семья". Он представил на конкурс проект "Семья – МОЯ!", цель которого – помочь семьям с маленькими детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, повысить их ресурсность, чтобы самостоятельно преодолеть сложившиеся неблагоприятные жизненные ситуации. Учреждение планирует создать межведомственную Службу ранней помощи по сохранению кровных семей на территории Городецкого муниципального округа.

Шестое место жюри присудило проекту "Служба ранней помощи" общественной организации инвалидов "Инновационный центр: в XXI век с 21 хромосомой "Сияние".

Седьмое место в рейтинге завоевал Дзержинский санаторный детский дом, который намерен создать полноценный комплекс экстренной и долговременной помощи детям, а также семьям, воспитывающим или готовым взять на воспитание детей в возрасте до 4-х лет.

12 место занял проект проект "Семья в поддержку" благотворительного фонда "Алиса".

На 13 строчке рейтинга расположился Выксунский специализированный дом ребёнка, который представил свой уже действующий проект "Малыш дома". Его цель – сохранение кровной семьи и сокращение времени пребывания детей в социальных учреждениях.

"В нашей стране множество различных площадок и конкурсов, предоставляющих возможности для поддержки и развития государственных учреждений. Я очень горжусь нашими коллегами, которые используют все имеющиеся ресурсы для реализации своих идей и проектов. Поздравляю с победой!", – сказал министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы Социальные проекты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph