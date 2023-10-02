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Общество

Шри-Ланка планирует отменить платные визы для туристов из России

16 октября 2023 18:56  [75] Общество

Фото: с сайта coral.ru

Власти Шри-Ланки намерены отменить визовый сбор для российских туристов. Об этом заявил министр туризма страны Харин Фернандо, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, министр внёс в правительство проект об отмене сбора для граждан пяти государств России, Китая, Индии, Таиланда и Индонезии. Данная мера поможет увеличить приток туристов на Цейлон.

"Туристы из этих пяти стран смогут получать визы без уплаты сбора. Они будут выдаваться бесплатно. Визы необходимо получать из соображений безопасности", — уточнил министр туризма Шри-Ланки.

Правительство островного государства ведёт борьбу с последствиями кризиса 2022 года и поставило цель достичь отметки в 5 млн туристов в год.

Отметим, что в настоящее время сбор за онлайн-оформление визы составляет 50 $⁣.

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Теги:
Отдых Туризм
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