Шри-Ланка планирует отменить платные визы для туристов из России

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Власти Шри-Ланки намерены отменить визовый сбор для российских туристов. Об этом заявил министр туризма страны Харин Фернандо, сообщает телеканал "360".
Согласно информации, министр внёс в правительство проект об отмене сбора для граждан пяти государств России, Китая, Индии, Таиланда и Индонезии. Данная мера поможет увеличить приток туристов на Цейлон.
"Туристы из этих пяти стран смогут получать визы без уплаты сбора. Они будут выдаваться бесплатно. Визы необходимо получать из соображений безопасности", — уточнил министр туризма Шри-Ланки.
Правительство островного государства ведёт борьбу с последствиями кризиса 2022 года и поставило цель достичь отметки в 5 млн туристов в год.Отметим, что в настоящее время сбор за онлайн-оформление визы составляет 50 $.
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