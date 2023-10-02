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Экономика

Депутаты ЗСНО предложили увеличить компенсацию затрат на покупку сельхозтехники в 2024 году

17 октября 2023 09:13  [52] Экономика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заседание научно-экспертного Совета по вопросам развития агропромышленного комплекса региона прошло на площадке нижегородского Заксобрания.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, участники заседания обсудили компенсацию затрат на покупку сельскохозяйственной техники в 2024 году и новые меры по борьбе с борщевиком Сосновского.

В совещании приняли участие заместитель председателя Законодательного Собрания Денис Бакиев, председатель комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин, депутаты регионального парламента, члены Молодежного парламента, министр сельского хозяйства Николай Денисов, а также представители сельхозпредприятий. 

"Для нас эта тема является приоритетной. Мы прекрасно понимаем, что сельское хозяйство сейчас является очень сложным вектором экономики, где цены на энергоносители, технику, запчасти растут. Сегодня мы актуализировали наиболее важные для сельского хозяйства вопросы, на что нужно обратить внимание, какие виды техники и оборудования сейчас наиболее актуальны и требуют больше затрат. Нами подготовлены решения, которые прежде всего заключаются во внесении дополнительных средств в бюджет 2024 года на компенсацию затрат покупаемой техники и оборудования. Также мы считаем необходимым расширить список оборудования, оплата которого может быть компенсирована. Этот вопрос на данный момент в разработке", - отметил Игорь Тюрин.

В ходе совещания новую инициативу по борьбе с борщевиком Сосновского предложили молодые парламентарии. Молодежь провела анализ законодательства по борьбе с сорным растением в регионах Российской Федерации. На его основе молодые члены комиссии по АПК подобрали те законодательные подходы, которые можно применить в Нижегородской области.

"Ребята провели серьезную работу. Их предложение я полностью поддерживаю.  Они предлагают четко сегментировать все участки, на которых растет борщевик Сосновского, чтобы ответственными за эти участки стали их собственники или муниципалитеты. За бездействие перелагается ввести штрафы. А также необходимо изменить штатное расписание, увеличить количество техники, чтобы создать дополнительные автомобильные бригады, которые будут уничтожать борщевик. Инициатива позволит активировать работу администраций местных самоуправлений", - сообщил Игорь Тюрин.

Как сообщалось ранее, план по заготовке кормов перевыполнен на 27% в Нижегородской области.

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Теги:
АПК Законодательное собрание
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