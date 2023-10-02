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Общество

Татьяна Скоробогатова: "Работе с молодежью в Нижнем Новгороде уделяется большое внимание"

17 октября 2023 09:36  [68] Общество
Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова провела встречу со школьниками из ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которая прошла в рамках проекта Федеральной программы Министерства образования и науки РФ "Университетские смены 2.0" и была организована по инициативе и при поддержке НГЛУ им. Н.А. Добролюбова.

В мероприятии также приняли участие руководитель аппарата городской Думы Нижнего Новгорода Антон Казаков, проректор по молодежной политике и международному сотрудничеству НГЛУ Анна Горохова, декан Высшей школы международных отношений и мировой политики НГЛУ Светлана Колобова.

Целью визита молодых людей в Нижегородскую область стало знакомство с историей и культурой региона, а также Нижнего Новгорода. Открывая встречу, Татьяна Скоробогатова подчеркнула, что Нижний Новгород является Молодежной столицей России.

Депутат рассказала о работе Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области, Молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода, центра "Высота", о реализуемых молодежных проектах, а также поделилась с участниками встречи своим личным опытом общественной деятельности и депутатской работы.

"Работе с молодежью в Нижнем Новгороде сегодня уделяется большое внимание. Создаются профильные общественные объединения, инфраструктура, современные условия образования, расширяются возможности и в сфере трудоустройства.  Молодые активисты с большим желанием участвуют в жизни города, в решении проблем, предлагают свои проекты, вооруженные новыми инновационными и креативными подходами. Все это направлено на самореализацию ребят и дает им возможность показать себя. Когда-то и я была на их месте. На личном опыте знаю, как это важно в выборе жизненного и профессионального пути. Сейчас наша главная задача – показать пример активной работы и направить ребят в нужное русло, помочь найти себя, вовремя поддержать.  И дать им понять, как важно не сдаваться после первой неудачи, продолжать всегда искать пути решения сложностей и стремиться к своей цели", - отметила она.

В ходе встречи состоялся открытый диалог. Ребята, не стесняясь, задавали вопросы о работе городской Думы Нижнего Новгорода. Их интересовало, чем привлекательна политическая деятельность, какие возможности дает статус депутата для работы на округе. Также они с интересом послушали рассказ об истории Нижнего Новгорода, принимаемых законах, инициируемых молодежными организациями.

По итогам мероприятия гости поблагодарили организаторов проекта "Университетские смены 2.0". Они говорили, что это уникальная возможность найти новых друзей, поучаствовать в молодежных проектах, узнать себя и понять, кем они хотят стать в будущем.

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Теги:
Гордума Молодежь
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