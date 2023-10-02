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Автоковрики компании Seintex: комфортная защита салона автомобиля

17 октября 2023 11:38  [81]

erid: Kra245dAg

Seintex, отечественный завод-производитель автоаксессуаров, предлагает разнообразие моделей автомобильных защитных ковриков, разработанных с учетом потребностей владельцев автомобилей.

О ТМ Seintex

С 1991 года Seintex выпускают качественные автомобильные аксессуары. Их уникальность заключается в том, что каждое изделие создается на собственных производственных линиях, гарантируя высокое качество и долгий срок службы ковриков.

Перед запуском в продажу новой модели коврика, инженеры Seintex проводят сканирование салона автомобиля, чтобы изделие повторяло изгибы и соответствовало размерам конкретного автомобиля. Это дает возможность оперативно запускать в производство коврики для автомобильных моделей, только что появившихся на рынке России.

Ассортимент и виды ковриков в авто

На сегодняшний день автоковрики выпускаются в четырех типах:

  1. Резиновые автоковрики для легковых машин и коммерческого транспорта. Довольно плотная резина делает их устойчивыми к грязи и воде. Они незаменимы зимой и в плохую погоду, когда обувь может быть мокрой и грязной. Выбор представлен двумя вариантами: "Стандарт" и "Сетка" с сотовой структурой.

  1. Ворсовые автоковрики. Обладают элегантной ворсовой текстурой и эстетично смотрятся в салоне авто. Отлично поглощают пыль и влагу. Салон остается чистым и ухоженным каждый день.
  2. ЕВА. Эти коврики защищают пол салона от царапин и воздействия влаги. Легкие в уходе, быстро моются и сохнут.
  3. Полиуретановые коврики для багажника. Уберегут багажник машины от мелких царапин, пролившейся жидкости и мелкого мусора. Достаточно гибкие, их просто вынимать и ставить обратно.

 

Для удобства приобретения автоковриков, на сайте интернет-магазина по ссылке https://www.seintex.ru предусмотрен удобный поиск по марке и году выпуска автомобиля, а также сортировка по цене. Вы сможете найти необходимые коврики всего за 10 секунд.

Преимущества ковриков

  • Крепкие и прочные. Коврики Seintex служат многие годы благодаря износостойким материалам.
  • Тысячи моделей. В ассортименте коврики для российских и заграничных марок автомобилей, вплоть с 1991 года выпуска.
  • Удобные в уходе. Коврики Seintex не требовательны в мытье и чистке.
  • Эстетичные. Вы можете подобрать автоковрики по цвету и текстуре, плотности, материалу. Они эстетично вписываются в салон любого автомобиля.

Автоковрики Seintex на протяжении долгого времени будут поддерживать чистоту и опрятный вид внутри вашего автомобиля. Выбирайте проверенные временем коврики Seintex, чье качество подтверждают тысячи положительных отзывов российских автовладельцев.

 

Фото с сайта «РТИ-Трейд». seintex.ru

Реклама. ООО «РТИ-Трейд». seintex.ru

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