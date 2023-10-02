Автоковрики компании Seintex: комфортная защита салона автомобиля

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Seintex, отечественный завод-производитель автоаксессуаров, предлагает разнообразие моделей автомобильных защитных ковриков, разработанных с учетом потребностей владельцев автомобилей.
С 1991 года Seintex выпускают качественные автомобильные аксессуары. Их уникальность заключается в том, что каждое изделие создается на собственных производственных линиях, гарантируя высокое качество и долгий срок службы ковриков.
Перед запуском в продажу новой модели коврика, инженеры Seintex проводят сканирование салона автомобиля, чтобы изделие повторяло изгибы и соответствовало размерам конкретного автомобиля. Это дает возможность оперативно запускать в производство коврики для автомобильных моделей, только что появившихся на рынке России.
На сегодняшний день автоковрики выпускаются в четырех типах:
Для удобства приобретения автоковриков, на сайте интернет-магазина по ссылке https://www.seintex.ru предусмотрен удобный поиск по марке и году выпуска автомобиля, а также сортировка по цене. Вы сможете найти необходимые коврики всего за 10 секунд.
Автоковрики Seintex на протяжении долгого времени будут поддерживать чистоту и опрятный вид внутри вашего автомобиля. Выбирайте проверенные временем коврики Seintex, чье качество подтверждают тысячи положительных отзывов российских автовладельцев.
Фото с сайта «РТИ-Трейд». seintex.ru
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