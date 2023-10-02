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Ипотека в Ставрополе

17 октября 2023 12:17  [37]

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Покупка недвижимости – сложный процесс. Некоторые копят деньги на недвижимость, откладывая с зарплаты, другие берут кредит или ипотеку. Такой вид кредитования популярен во многих городах России. Государство предлагает множество льготных программ, когда кредит можно взять по сниженной процентной ставке.

Многих интересует, где взять ипотеку в Ставрополе. Это крупный город и взять кредит на недвижимость здесь будет довольно просто. Для этого вам необходимо изучить предложения от разных банков, сравнить их и выбрать наиболее подходящее.

Нюансы ипотеки в Ставрополе

Самая выгодная ипотека доступна таким категориям граждан: молодые семьи, военнослужащие, бюджетники, семьи, где есть двое и больше детей. Можно взять сумму до 100 млн. рублей. Сроки кредитования различны.

Самые низкие процентные ставки по льготной государственной ипотеке. Также невысокие ставки есть у таких банков, как Альфа-Банк, РНКБ на вторичное жилье. Низкие проценты на новостройки у Совкомбанка. По семейной ипотеке хорошие ставки у СберБанка.

Еще низкие ставки по ипотеке у Газпромбанка, Россельхозбанка, Банка ВТБ и в некоторых других финансовых учреждениях. Чтобы найти низкий процент по ипотеке, на помощь придут специальные сайты. В них нужно заполнить параметры поиска. В каждом случае будет индивидуальный расчет, в зависимости от ваших пожеланий.

Также вам могут подобрать выгодную ипотеку агентства недвижимости. Специалисты агентств учтут все ваши пожелания и помогут сделать правильный выбор наиболее выгодной ипотеки. Главное укажите сумму ипотеки и сроки выплаты. Рассчитать, сколько вам нужно будет заплатить, можно с помощью ипотечного калькулятора.

Особенности

Какие особенности взятия ипотеки в банке. Нужно учитывать, что дать её могут не всем, а только тем, кто имеет официальный источник дохода. Еще должна быть прописка на территории страны и кредитная история должна быть без изъянов.

Требуемый пакет документов вам назовет специалист агентства недвижимости, который будет подбирать ипотеку, либо специалист банка. Если вы определились, вам остается оставить заявление или подать онлайн-заявку. Затем вы приходите в банк для оформления ипотеки.

Прежде чем брать ипотеку, изучите рынок недвижимости Ставрополя. Это можно сделать на специальных сервисах в интернете. Обращение в агентство недвижимости более надежно. Специалист такого агентства поможет вам подобрать ипотеку по хорошим ставкам.

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