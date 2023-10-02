Особый режим работы введен в "Нижновэнерго" из-за ухудшения погоды Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

В связи с ухудшением погодных условий на территории Нижегородской области (сильный дождь, ветер до 24 м/с, в отдельных районах - снег) с 11:00 17 октября энергетики филиала "Россети Центр" - "Нижновэнерго" переведены в особый режим работы.

Для устранения последствий непогоды проведена мобилизация сил и средств.

К оперативному реагированию готовы 278 бригад: 882 специалиста и 434 единицы спецтехники. Также в распоряжении филиала находятся 236 передвижных резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 6,4 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. За работой энергообъектов установлен особый контроль. Организовано круглосуточное дежурство операторов временного информационного Центра. Ведется непрерывный мониторинг метеообстановки.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра "Россети" 8-800-220-0-220.