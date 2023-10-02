Отдых в Мурманске

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Путешествия по России обязательно стоит посетить Мурманск. Этот город действительно заслуживает внимания. Основали его в далеком 1916-м году. Конечно, тут нет огромных дворцов или памятников с вековой историей, зато есть масса других мест, которые можно посмотреть и окунуться с головой в историю города.

Отдельного внимания заслуживает Териберка экскурсии. Туристы могут отправиться на край света, увидеть красивые места и стать частью серверного мира.

Среди достопримечательностей Мурманска стоит выделить природные памятники, места, посвященные памяти военнослужащих и различные объекты, которые славят нашу страну на море. К сожалению, в городе нет каких-то древних строений или исторических достопримечательностей.

Зато тут есть то, что не встретишь ни в одном другом городе. Это арктическое сияние и природа, которая не тронута человеческой рукой. Власти города делают все возможное, чтобы городские постройки соседствовали с природой, и гармония не была нарушена.

Туристы сразу же погружаются в мир, где все иначе. Чистый и свежий воздух завораживает и дышать им одно удовольствие. В небе огромное количество звезд и складывается впечатление, что до них можно дотянуться рукой. Кого-то может напугать соленый ветер, который обжигает, но к нему быстро привыкаешь.

Чтобы оценить всю красоту города, стоит приехать сюда. Мурманск не может не понравится. Он покоряет сердца многих и люди сюда возвращаются, чтобы подышать соленым воздухом и увидеть всю красоту севера.

Интересные достопримечательности Мурманска, которые обязательно стоит посмотреть

В Мурманске немало красивых мест. Посетить все вряд ли получится, но на основные взглянуть все же стоит. Например,

Бараний лоб

Гранитные скалы прозвали «Бараньими лбами» альпинисты. Когда-то скалы были острыми, но ледники сгладили их. Не так просто преодолеть их. Многие туристы стараются держаться от них подальше.

Не обязательно взбираться на эти скалы. На них можно смотреть со стороны. Туристам открываются шикарные виды, и они могут сделать огромное количество фотографий.

Свято-Никольский собор

Собор сложно назвать старым. Его построили в конце 80-х. Сюда обязательно стоит прийти, чтобы почувствовать уникальную атмосферу места. Туристы смогут взглянуть на старинные церкви, которые были построены в момент основания города.

Церковь не может похвастать огромными куполами, которые блестят на солнце. Но простота храма идеально гармонирует с северной природой.

Паровоз-памятник Л-4386

Еще один интересный памятник, который заслуживает внимания туриста. В Мурманске паровоз появился несколько лет назад.

Это далеко не все памятники Мурманска и если получится приехать сюда, то обязательно стоит прогуляться по городу и съездить за его пределы, чтобы увидеть то, что больше нигде посмотреть не получится.

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