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Экономика

Нижегородские аграрии увеличили площадь под озимыми на 4% в сравнении с 2022 годом

17 октября 2023 15:29  [111] Экономика
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Нижегородские аграрии увеличили площадь под озимыми на 4% в сравнении с 2022 годом. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов.

Озимыми культурами под урожай 2024 года этой осенью было засеяно 234 тысячи гектаров, что на четыре процента больше, чем годом ранее. 

"Большая часть площадей – 214,5 тысячи гектаров – отведена под пшеницу, оставшаяся занята рожью, тритикале, рапсом и кормовыми культурами", - рассказал Николай Денисов.

Больше всего площадей под озимый сев было отведено в южных районах области: в Сеченовском – 15 тыс. га, Сергачском – 12,1 тыс. га, Ардатовском и Гагинском – более 11 тыс. га.

По словам главы Минсельхоза региона, расширение посевных площадей под озимыми культурами стало важным резервом для увеличения производства зерна.  

Ранее сообщалось, что нижегородские аграрии перевыполнили план по заготовке кормов на 27%.

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Теги:
АПК
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