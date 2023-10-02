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Общество

Содержание объектов озеленения обошлось Нижнему Новгороду в 703 млн рублей

17 октября 2023 16:12  [40] Общество

В Гордуме Нижнего Новгорода 17 октября прошло заседание постоянной комиссии по экологии, в ходе которого депутаты обсудили вопрос о содержании в городе объектов озеленения.

Как было озвучено в ходе мероприятия, в 2023 году на указанные цели из городского бюджета было выделено 703,1 млн рублей. Контракты с подрядчиками заключены на два года.

По словам директора департамента благоустройства Антона Максимова, в течение лета на ежедневную уборку выходили 430 рабочих и 125 единиц техники.

Директор МКУ "Горкомэкологии Нижнего Новгорода" Алексей Глазов доложил, что в весенне-летний период 2023 года высажено и принято по актам 1446 деревьев и 4218 кустарников. Также в этом году также производилась и высадка газонов - всего 13 062 кв. м. Всего до конца года планируется высадить около 1600-1700 деревьев.

По итогам проверки процент приживаемости компенсационного озеленения, высаженного в 2022 году, составил 85,7. Замену растений планируется произвести в срок до 31 октября 2023 года.

Алексей Глазов добавил, что его ведомство тщательно контролирует вопросы приживаемости и породного состава высаженных деревьев. Но при этом он указал на имеющиеся сложности с посадочным материалом.

Председатель постоянной комиссии Герман Карачевский прокомментировал, что вопрос компенсационного озеленения в городе стоит остро и всегда обсуждается очень эмоционально.

"Необходимо обратить внимание и на соразмерность посадок. Зачастую вместо взрослых деревьев появляются очень невысокие саженцы. Эту ситуацию нужно исправлять", - подчеркнул депутат.

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Теги:
Бюджет Гордума озеленение
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