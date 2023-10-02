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Главные тенденции развития кадрового потенциала в области энергетики обсудили на РЭН-23

17 октября 2023 18:15  [60] Бизнес
Фото: ФОНД РОСКОНГРЕСС, ROSCONGRESS.ORG

Фото: ФОНД РОСКОНГРЕСС, ROSCONGRESS.ORG

В рамках Российской энергетической недели прошла сессия "Интеграция знаний и технологий как фактор развития ТЭК России". В рамках мероприятия топ-менеджеры крупнейших энергетических компаний обсудили с представителями лучших отраслевых вузов страны перспективы взаимодействия. По мнению участников, такое сотрудничество критически важно для сохранения лидерства страны в сфере ТЭК и дальнейшего развития отрасли.
Модератор сессии, гендиректор Российского энергетического агентства Алексей Кулапин предоставил слово представителям компаний Эн+. "Росатом" и ПАО "РусГидро". Руководители крупнейших компаний в сфере энергетики рассказали о свое подходе к работе с талантливой молодежью и формированию кадрового резерва. Участники сессии акцентировали внимание на важности подготовки преподавательского состава в регионах.

Как привлечь молодежь в энергетику
Операционный директор Эн+ Михаил Хардиков затронул важную тему вовлечения будущих специалистов в компании ТЭК.

"Убедить сегодня молодых идти в инженерную отрасль и в энергетику довольно сложно. Если раньше было распределение, то сейчас для многих это уже призвание и семейные традиции. Но осознанности не так много. Что есть ключевой мотиватор? Опросы показывают, что и зарплата, и другие блага – это вторично. Сейчас основные мотиваторы молодежи – это интересные задачи, перспективы, карьера. Все привыкли мыслить на будущее", – убежден Михаил Хардиков.

Энерго-металлургический холдинг Эн+, основанный Олегом Дерипаской, воспитывает молодые кадры со школьной скамьи. Талантливые сибирские ребята активно участвуют в программах профориентации, чтобы начать погружение в профессию с детства.

"Вторая тема – это среднепрофессиональное образование. У нас есть два профессионалитета. Более 10 лет у нас существует энергетический колледж в Иркутске. Не стыдно прийти и посмотреть, как он выглядит. Мы расширили наш проект, связанный с мультилабом. Лаборатории, робототехника, навыки будущего – все это очень важно", – продолжил Хардиков.

Холдинг активно взаимодействует и с вузами. Сегодня компания помимо стандартной подготовки в профильных инженерных учебных заведениях активно развивает проект "Академия IT". Эта программа позволяет повышать цифровую грамотность всем студентам, а не только энергетикам. Еще один важный мотивационный проект компании – стипендиальная программа. "У нас 800 стипендиатов в этом году получат именные стипендии компании Эн+ и Русал. Это не только энергетики и металлурги, но и будущие педагоги, медики", – добавил Хардиков.

Как отметил ректор Национального исследовательского университета "МЭИ" Николай Рогалев, теория без практики мертва, а практика без теории слепа. По мнению спикера, настоящий специалист должен научиться впитывать знания и овладевать новыми навыками на протяжении всей своей жизни.

"Если работа будет поставлена, все вузы подправят свои программы, чтобы они стали более ориентированы на работодателей. Надо смотреть на это взаимодействие шире. У нас стараются запихнуть все детям в школе, а потом в университете. Управление проектами, государственность, специалисты отчаянно пытаются не потерять инженерную подготовку. Человек должен учиться в течение всей жизни. И об этом стоит задуматься", – подчеркнул ректор МЭИ.

Время готовить учителей

Особое внимание участники сессии уделили подготовке педагогических кадров в регионах присутствия энергетического бизнеса.

"Мы понимаем, что следующий этап, который нам сейчас уже надо обсуждать – кто эти кадры будет готовить. Кто эти преподаватели в вузах? У нас есть проект с иркутским Политехом, где мы помогаем готовить преподавателей для института энергетики", – продолжил Михаил Хардиков.

В завершение выступления топ-менеджер холдинга предложил открыть центр подготовки кадров в Красноярске, чтобы не возить преподавателей для будущих сибирских и дальневосточных энергетиков из Центральной России.

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Теги:
Энергетика
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