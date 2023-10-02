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Общество

Около 90% пожилых россиян заходят в интернет каждый день

17 октября 2023 17:21  [90] Общество

Социологическое агентство "Вебер" проанализировало результаты онлайн-социологии и определило ключевые тенденции в сфере медиапотребления по состоянию на осень 2023 года.

Как выяснилось, 93% россиян сидят в интернете каждый день. При этом почти из них тратит на интернет до 4 часов ежедневно, и каждый шестой (17% от общего количества респондентов) проводит в онлайне более 8 часов.

Интернет россияне используют для получения новостей о событиях в стране и мире (63%), поиска необходимой информации (58%) и общения в мессенджерах и соцсетях (42%).

Ещё 38% опрошенных сообщили, что в интернете они смотрят кино и слушают музыку, 30% - совершают покупки, 21% - играет в онлайн-игры. 11% указали, что работают онлайн.

Причём 82% россиян выходят в интернет со смартфонов.

Миф о пожилых людях, которые не знают, что такое интернет, окончательно разрушен: по данным "Вебера", 91% людей в возрасте 55-64 лет ежедневно пользуются интернетом, а среди людей старше 65 лет этот показатель равен 87%.

Таким образом, резюмировали эксперты, сегодня российский интернет полностью репрезентативен: в нём в достаточной степени представлены все половозрастные группы населения страны.

СПРАВКА:

"Вебер" — совместный проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов. В своей работе агентство сочетает классический подход с цифровыми технологиями, а в приоритет ставит людей — с их уникальными взглядами и противоречиями.

Изучение общественного мнения проводилось 5-6 октября в сети методом River Sampling среди 6 500 россиян старше 18 лет.

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