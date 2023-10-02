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Общество

Дзержинская ТЭЦ и тепловые сети подтвердили готовность к отопительному сезону

17 октября 2023 17:32  [95] Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" получил паспорт готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг. объектов генерации и тепловых сетей в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Документ выдан администрацией города на основании акта проверки готовности к отопительному периоду Дзержинской ТЭЦ, магистральных, распределительных и квартальных тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и их оборудования. Паспорт готовности 16 октября вручил директору Нижегородского филиала "Т Плюс" Александру Фролову директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Александр Платонов.

"При подготовке к отопительному сезону компания реализовала огромный объем ремонтно-профилактических работ. В этом году в Дзержинске мы заменили рекордные для города 22,5 км трубопроводов тепловых сетей, провели большую инспекцию – капитальный ремонт газовой турбины Дзержинской ТЭЦ. Выводы комиссии по проверке подтверждают, что выполнены все необходимые условия, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в течение всего осенне-зимнего периода", – отметил Александр Фролов.

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Теги:
Т Плюс ТЭЦ
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