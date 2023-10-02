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Политика

Евгений Люлин вошёл в тройку лидеров медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ

17 октября 2023 19:45  [86] Политика

Компания "Медиалогия" представила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов РФ за сентябрь 2023 года. Из 89 глав законодательных (представительных) органов власти регионов России Евгений Люлин занял третье место.

В сентябре председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в церемонии вступления в должность избранного губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Также СМИ сообщали, что спикер регионального парламента встретился с председателем Гродненского Совета депутатов Республики Беларусь Еленой Пасютой.

Кроме того, Евгений Люлин принял участие в церемонии открытия новой школы №2 "Город наук" в Дзержинске, а также на открытии в городе химиков VIII фестиваля культуры и спорта "Окский ПараФест".

Опережают спикера регионального парламента спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов и председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин возглавил медиарейтинг глав законодательных органов регионов ПФО за 2022 год.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание
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