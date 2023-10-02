Евгений Люлин вошёл в тройку лидеров медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ

Компания "Медиалогия" представила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов РФ за сентябрь 2023 года. Из 89 глав законодательных (представительных) органов власти регионов России Евгений Люлин занял третье место.
В сентябре председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в церемонии вступления в должность избранного губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Также СМИ сообщали, что спикер регионального парламента встретился с председателем Гродненского Совета депутатов Республики Беларусь Еленой Пасютой.
Кроме того, Евгений Люлин принял участие в церемонии открытия новой школы №2 "Город наук" в Дзержинске, а также на открытии в городе химиков VIII фестиваля культуры и спорта "Окский ПараФест".
Опережают спикера регионального парламента спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов и председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что Евгений Люлин возглавил медиарейтинг глав законодательных органов регионов ПФО за 2022 год.
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