Глеб Никитин принял участие в "нулевом чтении" бюджета на 2024 год Экономика

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Губернатор Глеб Никитин вместе с депутатами Законодательного собрания принял участие в "нулевом чтении" бюджета Нижегородской области на 2024 год.

Как рассказал глава региона в своем Telegram-канале, также обсуждалась текущая экономическая ситуация и планы на 2024-2026 годы.

По словам Глеба Никитина, экономика региона показывает хорошую динамику.

"Бюджет области на следующий год, безусловно, сохранит свою социальную направленность. Вырастут расходы на медицину и образование. Продолжаем строить большое количество школ Обязательно продолжим и наши проекты развития - модернизацию электротранспорта, строительство станций метро, ИТ-кампуса", - написал губернатор.

Глава региона поблагодарил депутатов нижегородского Заксобрания за конструктивную работу. Он отметил, что благодаря общим усилиям бюджет не просто сформирован, а сбалансирован и обеспечивает финансовую стабильность и безопасность Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО предложили увеличить компенсацию затрат на покупку сельхозтехники в 2024 году.