Находящегося в федеральном розыске квартирного вора поймали в Нижнем Новгороде

Фото: НИА “Нижний Новгород”
Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде задержали мужчину, которой находился в федеральном розыске за совершение квартирных краж. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Как установили стражи порядка, 40-летний подозреваемый, житель города Тольятти, в течение месяца "работал" в областном центре.
Мужчина, в частности, совершил ограбление квартиры в доме по улице Ковалихинской.
Как рассказала потерпевшая хозяйка жилья, в ее отсутствие вор проник в жилище, разрезав москитную сетку на окне, и похитил золотые изделия на 59 тыс. рублей.
Также мужчина "посещал" еще две квартиры в Нижнем Новгороде, однако не смог довести преступный умысел до конца.
По решению суда подозреваемый заключен под стражу, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Ведется следствие.
Ранее сообщалось, что лжесотрудники Пенсионного фонда похитили у дзержинской пенсионерки 800 000 рублей.
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